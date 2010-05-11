سخنان متناقض مک کریستال درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال مک کریستال در راستای اتهامات بی اساس همیشگی علیه ایران در سخنانی متناقض ضمن متهم کردن تهران به ایجاد برخی ناآرامی ها در افغانستان، در عین حال گفت که این دخالتها تاثیر زیادی در ناآرامیها ندارد.

وی گفت: بسیاری از نقش هایی که ایران درافغانستان ایفا می کند مشروع هستند.

این ژنرال آمریکایی که به همراه سفیر کشورش در کابل به واشنگتن رفته تا مقدمات سفر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به ایالات متحده را آماده کند، مدعی است: شواهد و اطلاعاتی وجود دارد که برخی از اقدامات منفی و همین طور آموزش شورشیان و طالبان و انتقال برخی تسلیحات از سوی ایران به افغانستان را نشانی می دهد، اما تعداد این موارد قابل ذکر و مهم نیست و اینها در این مرحله به اندازه کافی در تغییر محاسبات اساسی جنگ تاثیر گذار نبوده اند.