390 نقطه حادثه خیز در مازندران شناسایی شد

موسی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: از این تعداد تاکنون بیش از 234 نفقطه حذف و ایمن سازی شده است.

وی اظهار داشت: راه اندازی و نصب دوربین های نظارت بر کنترل سرعت از جمله اقدامات راهداری و ایمن سازی در سطح محورهای ارتباطی استان توسط این اداره کل بوده است.



وی خاطرنشان کرد: اداره کل در سال گذشته در زمینه حفظ و نگهداری از راه ها به ویژه ارتقاء سطح ایمنی محورها اقدامات بسیار گسترده ای را با استفاده از ابزار و امکانات جدید و پیشرفته در دستور کار خود داشته که این اقدامات توانسته نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده ای داشته باشد.



وی افزود: نصب بیش از ۱۰۰ تابلو آذرخشی ،۸۰۰ تابلو شورون فلوئورسنتی ، ۱۰۰ عدد تابلو شورون خورشیدی ، نصب شش دستگاه تابلو پیام متغیر ( VMS) و ۲۷ تابلو پیام متغیر ( VSL) از جمله اقدامات است.



رحیمی عنوان کرد: خوشبختانه در چند سال اخیر دولت نگاه بسیار ویژه ای به بخش راه روستایی نموده و با توجه به اینکه بخش عظیمی از راه های تحت پوشش این اداره کل را راه های روستایی در بر می گیرد از این رو تلاش های بسیاری در زمینه بهسازی این محورها صورت گرفته است.



مدیرکل راه و ترابری مازندران افزود: در حال حاضر از هفت هزار و ۵۰۳ کیلومتر راه های روستایی موجود در استان ۹۴۵ کیلومتر از راه های روستایی بالای ۲۰ تا ۵۰ خانوار و۱۷۴ کیلومتر از راه های روستایی بالای ۱۰۰ خانوار روکش آسفالت ندارند.



