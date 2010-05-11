96 مامور نظارت بر کالا در خراسان شمالی فعالیت می کند

محمد رضا کفاشی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، با برشمردن اهداف ناظران گفت: نظارت بر قیمت کالاها، اطلاع گزارشات متخلفان به تلفن 124، اطلاع مباحث و مشکلات اقنصادی مردم، نظارت بر فروش اجباری کالا، نظارت بر حمل و نقل و فروش کالاهای قاچاق را از اهم اهداف ناظران است.

وی اظهار داشت: اطلاع گزارشات از طریق مأموران بازرگانی به تنهایی در راستای رفع مشکلات مردم محقق نمی شود بلکه این مورد نیازمند احساس مسئولیت همه ناظران است.



وی افزود: سازمان بازرگانی برای قشرهایی مانند خبرنگاران، دانشجویان، دانش آموزان به عنوان مأمور ناظر کارت صادر می کند.



وی با اعلام اینکه کار ناظران تخصصی انجام می گیرد گفت: تخلفاتی که صنوف در سطح استان انجام می دهند با نظارتی که انجام می شود هنوز زیاد است وامید داریم که روند آن کاهش یابد.



کفاشی در ادامه با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور گفت: قانون هدفمند کردن یارانه یک ضرورت برای کشور اسلامی ایران است و سازمان بازرگانی خراسان شمالی از پنجم اردیبهشت امسال کار بستر سازی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه را شروع کرده است.



رییس سازمان بازرگانی از افزایش قیمت اجناس و اقلام خوراکی در ابتدای طرح هدفمند کردن یارانه خبر داد و گفت: در عوض پول حاصله از آن به حساب افراد واریز می شود.



وی اظهار داشت: در ابتدای طرح هدفمند کردن یارانه جامعه دچار التهاب و جو روانی می شود که این مهم نظارت بیشتر ناظران بر قیمتها را می طلبد.



کفاشی یادآور شد: هم اکنون 14 قلم کالای اساسی خانوارها توسط سازمان بازرگانی خراسان شمالی ذخیره سازی شده است.



رئیس سازمان بازرگانی خراسان شمالی در خاتمه مصرف کشور ایران را برابر یک کشور 750 میلیون نفر جمعیت اعلام کرد و افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند و یارانه ها نیز هدفمند نشوند انرژی برای آینده نخواهیم داشت.



سازمان بازرگانی خراسان شمالی جزو سازمانهای برتر در طرح بازرسی و نظارت عید نوروز در کشور شناخته شد.