رولینگ به فهرست قدرتمندان مجله فوربز راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت دیدلاین اسکاتلند، این نویسنده انگلیسی به همراه بیل گیتس از بینانگذاران کمپانی مایکروسافت و استیون اسپیلبرگ کارگردان نامی آمریکا یکی از با نفوذترین افراد جهان در جدول ارائه شده مجله فوربز آمریکا در زمینه تجارت قرار گرفت.

این نشریه ثروت رولینگ را افزون بر 675 میلیون پوند ( یک میلیارد دلار) و ثروت اسپیلبرگ را 3 میلیارد دلار اعلام کرده است.

از دیگر ثروتمندان مشهوری که در بین مردم دارای اعتبار و صاحب نفوذ هستند و در این جدول راه یافته‌اند می‌توان به رالف رولن طراح مد اشاره کرد.

رولینگ در سال‌ 1965 در شهر ییت نزدیک‌ بریستول‌ انگلستان‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. وی در رشته‌‌ زبان‌ و ادبیات‌ فرانسه‌ در دانشگاه‌ اکستر انگلستان به‌ تحصیل‌ پرداخت‌.

از زمان انتشار اولین رمان وی از مجموعه هری‌پاتر با عنوان "هری پاتر و سنگ جادو" در سال 1997 این مجموعه کتابها توانستند به استقبال گسترده و فروش بیش از 400 میلیون نسخه دست یابند و تحسین منتقدین را برانگیزند.

آثار رولینگ آغازگر ساخت فیلمهای سینمایی، بازیهای رایانه‌ای و بسیاری از کالاهای تجاری دیگر با الهام از این مجموعه شده‌ است.