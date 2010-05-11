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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

"مراتب ترویج علم" بررسی می‌شوند

"مراتب ترویج علم" بررسی می‌شوند

نشست "مراتب ترویج علم و ارائه راهکارهای افزایش ترویج همگانی" با سخنرانی عباس حری دوشنبه سوم خرداد در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور صاحبنظران و اندیشمندان برگزار می‌شود و در آن راهکارهای ترویج علم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عباس حری استاد دانشگاه تهران است که در این نشست دو محور را مورد بررسی قرار می‌دهد. محور اول ارائه راهکارهای افزایش فهم همگانی علم  و محور دوم ارائه راهکار و سیاستهای ترویج علم هستند.

 این نشست روز دوشنبه سوم خرداد از ساعت 16 تا 18 در محل کتابخانه ملی واقع در بزرگراه حقانی، بعد از ایستگاه مترو میرداماد، بلوار کتابخانه ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1080715

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