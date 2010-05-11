شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان به عنوان دفتر برتر کشور انتخاب شد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در مرکز کشور، خوشبختانه دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان به عنوان دفتر برتر کشوری انتخاب و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

حجت الاسلام محمد شریف شریفی عنوان کرد: در دوازدهمین همایش سراسری مسئولان دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستادهای تابعه استانی و شهرستانی که هفته گذشته در مشهد مقدس برگزار شد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان به دلیل عملکرد مناسب و مطلوب در امر برگزاری مراسمهای ملی، مذهبی و عمومی طی سال 1388 به عنوان استان برتر معرفی و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

وی عنوان کرد: این ارزیابی بر اساس وضعیت برگزاری برنامه های مختلف در مناسبتهای مذهبی و ملی و توسط کارشناسان و بازرسین کشوری صورت گرفته و خوشبختانه استان کردستان برای دومین سال پیاپی به عنوان اول در کشور دست پیدا کرده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان داشت: در سال 1387 نیز دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان بعنوان استان نمونه انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفته بود که کسب این موفقیت ها نشان از همکاری و تعامل مردم و کلیه ادارات در استان کردستان است.