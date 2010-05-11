رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد: جلوگیری از ثبت نام و تحصیل قبولیهای کنکور درصورت ارائه معدل اشتباه

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اشتباه برخی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سالهای گذشته در ارائه معدل صحیح برای تاثیر در قبولی نهایی گفت: متاسفانه یک عده همه چیز را سیاسی می کنند. اتفاقی که برای عده کمی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سالهای گذشته رخ داده اشتباهی است که اکنون بر اساس مقررات آموزشی دانشگاه مانع ادامه تحصیل آنها شده است.

وی ادامه داد: در کنکورهای سراسری برای اینکه کارها سریع صورت گیرد معدل داوطلبان بر اساس خوداظهاری است. یعنی داوطلبان در هنگام ثبت نام در فرم مربوطه معدل خود را وارد می کنند. این معدل برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد همان معدل کل دوره لیسانس است و برای داوطلبان کنکور سراسری سوابق تحصیلی است که باید از آموزش و پرورش دریافت کنند. در هر صورت این معدل که بر اساس خوداظهاری داوطلبان ارائه می شود باید کاملا صحیح باشد زیرا در سرنوشت داوطلبان موثر است.

رئیس سازمان سنجش ادامه داد: یکی از دلایلی که در حال حاضر ما شرایطی فراهم کرده ایم که داوطلبان کنکور سراسری از اول اردیبهشت تا 15 خرداد ماه بتوانند اطلاعات ارسالی را تصحیح کنند همین معدل است. اگر داوطلبی در فرم اولیه ثبت نام اشتباهی در معدل ارائه کرده مرتکب شده و معدل اظهار شده واقعی نیست باید برای اصلاح آن اقدام کند زیرا در غیر این صورت عواقب این اشتباه و معدل نادرست بر عهده خود داوطلب خواهد بود.

سرورالدین افزود: اتفاقی که اکنون برای برخی داوطلبان سالهای قبل کنکور کارشناسی ارشد افتاده دقیقا همین مورد است. این داوطلبان معدل خود را اشتباه وارد کردند و تاثیر معدل در کنکور آنها بر اساس این معدل اشتباه صورت گرفته است. بنابراین با توجه به اینکه حق دیگران را به صورت عمدی یا سهوی تضییع کرده اند آموزش دانشگاهها از ادامه تحصیل آنها جلوگیری کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مساعدتی شامل حال این دسته از دانشجویان خواهد شد به مهر گفت: چون سیاست کشور این است که حقی از کسی تضییع نشود کمیسیون موارد خاص در سازمان سنجش وجود دارد که داوطلبان می توانند درخواست بررسی وضعیت کنند. اگر اعضای این کمیسیون که از وزارتخانه های مختلف و دستگاه قضایی هستند تشخیص دادند که اقدام داوطلب در ارائه معدل اشتباه عمدی نبوده است وضعیت وی را بر اساس معدل واقعی سنجیده و در صورت کسب نمره لازم برای سایر دانشگاهها و رشته ها به رشته و یا دانشگاه دیگری منتقل می شود و اگر تشخیص اعضا بر عمدی بودن ارائه معدل اشتباه باشد داوطلب در هر صورت از ادامه تحصیل باز می ماند.

رئیس سازمان سنجش ادامه داد: تاکنون پس از اینکه دو ترم از تحصیل این داوطلبان پذیرفته شده می گذشت دانشگاه به وی اعلام می کرد که معدل اشتباه ارائه شده و دانشجو از ادامه تحصیل بر اساس مقررات محروم است که این امر هم داوطلب را صاحب حق می کند به دلیل اینکه یک سال وقت و هزینه کرده و به دانشگاه رفته است و هم چون حق داوطلب دیگری را در کنکور تضییع کرده است باید از ادامه تحصیل محروم شود به همین دلیل سازمان سنجش بخشنامه ای را به دانشگاهها ابلاغ می کند تا این مشکل به وجود نیاید.

سرورالدین در توضیح بخشنامه جدید سازمان سنجش به مهر گفت: امسال به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد که از همان ابتدا از ثبت نام داوطلبانی که معدل آنها با معدل واقعی مغایرت دارد جلوگیری شود تا داوطلب از ابتدا اجازه تحصیل نداشته باشد. در این صورت داوطلبانی که خود را محق می دانند به کمیسیون موارد خاص سازمان سنجش درخواست رسیدگی ارائه می کنند و داوطلبانی که عمدی معدل را اشتباه وارد کرده اند اعتراضی نخواهند داشت.

وی ادامه داد: حسن بزرگ این شیوه این است که داوطلب نهایتا یک ترم بلاتکلیف خواهد بود و در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص از همان ابتدا در رشته دانشگاهی که حق وی است ثبت نام خواهد کرد.