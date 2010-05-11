امیرحسین شریفی، تهیه‌کننده در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری 10 روز دیگر به پایان می‌رسد. همزمان با تصویربرداری رضا مطهری تدوین را انجام می‌دهد و دکتر چراغعلی موسیقی متن را می‌سازد. صداگذاری هم بر عهده شاهرخ شریفی است. تا کنون 1200 دقیقه هم مونتاژ شده و هنوز زمان پخش مشخص نیست.

فیلمنامه مجموعه 26 قسمتی "خانه بی پرنده" را شعله شریعتی نوشته و مدیر تولید آن مهدی بدرلو است. محمد حاتمی، سامیه لک، پیام اسکندری، ساقی زینتی، مالک سراج، کسری ذوالفقاری، سارا نازپرور، آذین سواحلی، زهره کیانفر، شهروز ابراهیمی، کاظم افرندنیا، محمد ابهری، صدرالدین حجازی، جعفر دهقان، ماهرخ شریفی، سوگل طهماسبی، کامران فیوضات، حمیدرضا مرادی، مینا نوروزی و روناک یونسی بازیگران این مجموعه هستند.

داستان "خانه بی‌پرنده" درباره دختری است که در زمان جنگ تحمیلی مفقود می‌شود. حاج عباس و مرضیه، پدر و مادر این دختر سالها دنبال یافتن فرزند خود هستند تا اینکه پس از 27 سال دخترشان پیدا می‌شود. با ورود دختر جوان به خانه حاج عباس و مرضیه زندگی این زوج سالمند دگرگون می‌شود.



عوامل تولید عبارتند از مجتبی رحیمی: مدیر تصویربرداری، رضا مطهری :تدوینگر، شهلا بهاری: برنامه‌ریز، اشکان عسگری : طراح گریم، امیر احدزاده: طراح صحنه و لباس، ابراهیم بخشی :صدابردار، قاسم صالحی: دستیار کارگردان، ماکان رضایی: عکاس، شاهرخ شریفی: صداگذار و میکس و آفاق فیلم: مجری طرح.