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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۸:۴۹

هاشمیان خبر داد:

بازیکن دوپینگی چهار سال محروم شده تبرئه شد/ نامش فاش نشد!

بازیکن دوپینگی چهار سال محروم شده تبرئه شد/ نامش فاش نشد!

کمیسیون استیناف فدراسیون فوتبال در شرایطی که کمیسیون بدوی مبارزه با دوپینگ این فدراسیون رای به چهار سال محرومیت یکی از بازیکنان دوپینگی داده بود، در پایان نشست دوشنبه شب خود این بازیکن را تبرئه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون استیناف که دوشنبه شب برای رسیدگی به درخواست استیناف فوتبالیستی که قبلا به دلیل استفاده از ماده ممنوعه افدرین به مدت 4 سال محروم شده بود برای سومین بار تشکیل جلسه داد و با رسیدگی کامل به مستندات ارائه شده از سوی بازیکن و لایحه تنظیم شده از سوی وی اشکالات اعلام شده به روند نمونه گیری را موثر تشخیص داده و نمونه اخذ شده را فاقد ویژگیهای لازم از حیث استانداردهای اعلام شده از سوی فیفا و وادا تشخیص داد.

براساس اعلام فدراسیون فوتبال، مطابق قوانین بین المللی و در صورت تمایل بازیکن تبرئه شده امکان اعلام عمومی مشخصات بازیکن وجود دارد و در غیر این صورت فدراسیون فوتبال مجاز به اعلام مشخصات بازیکن نیست و بر اساس استعلام صورت گرفته، بازیکن نامبرده تمایل به اعلام عمومی خود نداشته است.

قرار است فدراسیون فوتبال بدون نام بردن از بازیکنی که از او با عنوان " ح - ک " یاد می شد متن حکم نهایی وی را بزودی اعلام کند.

کد مطلب 1080725

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