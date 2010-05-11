بازیکن دوپینگی چهار سال محروم شده تبرئه شد/ نامش فاش نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون استیناف که دوشنبه شب برای رسیدگی به درخواست استیناف فوتبالیستی که قبلا به دلیل استفاده از ماده ممنوعه افدرین به مدت 4 سال محروم شده بود برای سومین بار تشکیل جلسه داد و با رسیدگی کامل به مستندات ارائه شده از سوی بازیکن و لایحه تنظیم شده از سوی وی اشکالات اعلام شده به روند نمونه گیری را موثر تشخیص داده و نمونه اخذ شده را فاقد ویژگیهای لازم از حیث استانداردهای اعلام شده از سوی فیفا و وادا تشخیص داد.

براساس اعلام فدراسیون فوتبال، مطابق قوانین بین المللی و در صورت تمایل بازیکن تبرئه شده امکان اعلام عمومی مشخصات بازیکن وجود دارد و در غیر این صورت فدراسیون فوتبال مجاز به اعلام مشخصات بازیکن نیست و بر اساس استعلام صورت گرفته، بازیکن نامبرده تمایل به اعلام عمومی خود نداشته است.

قرار است فدراسیون فوتبال بدون نام بردن از بازیکنی که از او با عنوان " ح - ک " یاد می شد متن حکم نهایی وی را بزودی اعلام کند.