آمل رتبه دوم جذب مشارکتهای مردمی مازندران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان آمل گفت: خیران مدرسه ساز شهرستان آمل در پنج سال گذشته هزینه ساخت 512 کلاس درس و فضای آموزشی را تقبل وبه آموزش وپرورش این شهرستان اهداء کردند.

اکبر لطفی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از 300 خیر مدرسه ساز شهرستان آمل افزود: خیران مدرسه ساز در آمل در این مدت 12باب نمازخانه نیزبا تقبل کمک مالی در مدارس این شهرستان احداث کردند.

وی با اشاره به اینکه ساخت پنج واحد آموزشی با 40 کلاس درس دیگر با کمک مالی خیران در شهرستان آمل با پیشرفت حدود 50درصد در حال اجراست، تصریح کرد: برای تکمیل این واحد در زمان مقرر به اعتبارات دولتی هم نیاز است.

رئیس اداره آموزش و پرورش آمل اضافه کرد: شهرستان آمل در جذب مشارکتهای مردمی در ساخت وسازهای آموزشی رتبه دوم را در مازندران دارد.

لطفی با اشاره به اینکه ساخت مدرسه و جایگاه علم آموزی بزرگترین کارخیر محسوب می شود ادامه داد: هم اکنون جمعیت زیادی از دانش آموزان آملی در مدارس نوساز و جدید در حال تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه تاثیر مدارس نوساز و مجهز در روحیه تحصیلی دانش آموزان تاثیر مستقیم دارد اضافه کرد: رتبه قبولی دانش آموزان آملی در کنکور سراسری دانشگاه های و موسسات آموزش عالی از 24نفر قبولی زیر هزار در سال 85 به 44نفر در سال 88افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم با اشاره به اینکه شهرستان آمل در جذب مشارکتهای مردمی در ساخت و سازهای فضاهای آموزشی همواره در این استان پیشگام بوده است گفت: خیران با ساخت جایگاه معرفت، شخصیت و ارزش ها، بزرگترین کار معنوی را در جهت تربیت و نجات بشریت انجام دادند.

عبدالوحید فیاضی، خیران را معلمان بزرگی که هدفشان جاودانگی علم و تربیت است تشبیه کرد و افزود: نیکوکارترین نیکوکاران، مدرسه سازان هستند.

در پایان این مراسم از خیران مدرسه ساز شهرستان آمل با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.