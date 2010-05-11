آینده یاسوج قربانی تاخیر در اجرای مسکن مهر / نقد کارشناسان بر روند اجرای طرح

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، اجرای طرح مسکن مهر در کهگیلویه و بویراحمد از ابتدا تاکنون با مشکلات متعددی مواجه بوده است که از آن جمله در شهر یاسوج، مشکل زمین مهمترین مانع بر سر اجرای این طرح اعلام شد.

ابتدا قرار بود که مسکن مهر این شهر در منطقه "تل خسرو" احداث شود که پس از گذشت مدتی به منطقه "کارخانه قند یاسوج" منتقل شد.

این تصمیم نیز خیلی پایدار نماند و نوبت به زمینهای منطقه "زیر تل" و اطراف دانشگاه یاسوج رسید تا با تغییر کاربری از آموزش عالی به مسکونی، چند ماهی میزبان نام مسکن مهر باشند.

اما در روزی که همه منتظر بودند کلنگ این پروژه با دستان وزیر مسکن به زمین زده شود، به دلیل عدم توافق کامل بین مالکین و مسکن و شهرسازی این اتفاق نیفتاد.

در چهارمین جابجایی زمین مسکن مهر، مسئولان استان زمینهای دولتی در شهر یاسوج را مکان نهایی اجرای مسکن مهر عنوان کردند و از شکستن طلسم این طرح در شهر یاسوج خبر دادند.

براین اساس اجرای آن در محوطه اداراتی همچون، بنیاد مسکن، آب و فاضلاب روستایی، دانشگاه علوم پزشکی و جهاد کشاورزی آغاز شد و در حال حاضر این طرح در مرحله پی سازی است.

اما اینک نیز اعضای شورای شهر یاسوج به عنوان نمایندگان شهروندان در امور شهری، اجرای این طرح را در زمینهای اداری شهر یاسوج کارشناسی نمی دانند.

اعضای شورای شهر یاسوج در نامه ای به استاندار کهگیلویه و بویراحمد ضمن حمایت از طرح مسکن مهر، اجرای آن را به این شکل در شهر یاسوج به نفع آینده این شهر ندانستند.

اعضای شورای شهر در این نامه عنوان کرده اند که اجرای عجولانه این طرح در این شهر به جای آنکه مشکل مسکن مهر را حل کند قطعا بر معضلات و مشکلات شهری در آینده خواهد افزود.

آنها معتقدند که اجرای این طرح در زمینهای دولتی با کاربری اداری و فاقد سرانه های عمومی، خسارتهای زیادی به آینده شهر وارد می کند و بی اعتنایی به حقوق شهروندان است.

رئیس شورای شهر یاسوج در این خصوص به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: ما مخالف مسکن مهر نیستیم و از این طرح حمایت می کنیم اما باید در مکان گزینی مسکن مهر ضوابط و مقررات شهرسازی رعایت شود.

محمود باقری افزود: وقتی جمعیتی را به یک منطقه تحمیل می کنیم باید سرانه های عمومی از جمله فضای سبز، پارک ها، فضای بهداشتی، آموزشی و خدماتی و سرانه ترافیکی در نظر گرفته شود یا سرانه های موجود جوابگو نیاز شهروندان باشد.

وی بیان کرد: در صورتی که نتوانیم این سرانه ها را تامین کنیم یا این سرانه ها جوابگوی مطالبات مردم نباشند، مشکلاتی برای آینده شهر و ساکنین آن بوجود می آید.

باقری تصریح کرد: جوابگو نبودن فضاهای شهری نسبت به مطالبات شهروندان باعث بروز ناهنجاری و معضلات اجتماعی و رفتاری در آینده می شود.

وی تاکید کرد: شورای شهر قصد جلوگیری از اجرای مسکن مهر را ندارد اما به مسئولان توصیه می کند که در اجرای این طرح، ضوابط شهرسازی و طرح تفضیلی شهر را در نظر بگیرند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر یاسوج نیز با اشاره به نامه شورای شهر در خصوص مسکن مهر گفت: این شورا بر اساس رسالت خود هرجا که احساس کند کاری روال منطقی و قانونی خود را طی نمی کند به مسئولان تذکر می دهد و از حق و حقوق شهروندان دفاع می کند.

محمد رحیم دهراب پور افزود: اجرای مسکن مهر در جهت تامین مسکن افراد بی بضاعت، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است اما مشروط بر اینکه روال قانونی داشته باشد و بر مشکلات شهر نیفزاید.

وی بیان کرد: آنچه در شهر یاسوج با عنوان طرح مسکن مهر در حال اجراست، برخلاف ضرورت اجرای این طرح و حل مشکل مسکن مردم است زیرا آنچه اکنون انجام می گیرد تا اندازه ای عجولانه، بدون مطالعه و برای جبران مشکلات قبلی اجرای این طرح است.

وی دخالت تعارفات منطقه ای و قومی در تهیه زمین را یکی از دلایل تاخیر سه ساله این طرح عنوان کرد و بیان داشت: طی چند سال گذشته چندین مکان برای این طرح در نظر گرفته شد اما هرکس خواست نظر خود را اعمال کند و بر این اساس این طرح به سامان نرسید.

این مسئول در شورای شهر یاسوج تصریح کرد: زمین های اداری که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است علاوه بر اینکه مورد نیاز مبرم ادارت است، قیمت آنها بالاتر از هزینه ساخت و ساز این طرح است در حالیست که این طرح باید در زمین هایی اجرا شود که قیمت زمین کمتر از هزینه های ساخت و ساز باشد.

دهراب پور اظهار داشت: با توجه به وجود زمینهای مناسب در حریم شهر یاسوج و اعتبار 23 میلیاردی که از فروش زمین معروف به "خانه های سازمانی" در مرکز شهر بدست آمده است، بهتر بود این طرح در حریم شهر اجرا می شد.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح به صورت فعلی به طور قطع در آینده بر مشکلات ترافیکی و تراکم شهر یاسوج خواهد افزود و معضلات اجتماعی و فرهنگی جدیدی نیز بوجود می آورد.

اما در حالیکه اعضای شورای شهر یاسوج در این نامه مخالفت خود را با تغییر کاربری زمینهای اداری به مسکونی و اجرای این طرح در محوطه ادارات و نهادهای دولتی اعلام کرده اند که اجرای این طرح قبل از تغییر کاربری زمین و صدور پروانه ساخت، آغاز شده است و با توجه به نزدیک بودن سفر هیئت دولت به استان و برای جبران عقب ماندگی آن، شتاب بیشتری گرفته است.

اما اینکه آیا در آینده، شهر یاسوج قربانی تعلل و تاخیر سه ساله مسئولان در اجرای طرح مسکن مهر می شود و یا اجرای این طرح به شیوه کنونی مشکلات مسکن خانه بدوشان را حل می نماید، گذشت زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.