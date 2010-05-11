13 طرح گردشگری استانی در گلستان اجرا شد

به گزارش حبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: مطالعات اجرای مناطق گردشگری استان، بازسازی و آماده سازی امامزاده قرن آباد، آماده سازی و ساماندهی محور نهارخوران، زیارت، ساماندهی پارک جنگلی کبودوال در علی آبادکتول، آماده سازی مجموعه گردشگری چشمه آق سو کلاله، بازسازی و آماده سازی بقعه دانشمند گنبدکاووس، تکمیل مجتمع خدماتی بهداشتی گنبدکاووس از جمله این پروژه ها ست.

وی اظهار داشت: آماده سازی و ساماندهی منطقه گردشگری چراغ تپه مینودشت، آماده سازی مجموعه گردشگری جنگلی شبنم نوده خاندوز آزادشهر، آبرسانی پروژه امامزاده آق امام در آزادشهر، منطقه گردشگری زیتون تپه آزادشهر، تکمیل واحد خدماتی- رفاهی آق قلا، آماده سازی مجموعه گردشگری شیرآباد خان به بین از دیگر پروژه های استانی تملک دارایی استان گلستان بود که در سال گذشته اجرا شد.

فعالی همچنین به مبلغ اعتبار این پروژه ها اشاره داشت و تصریح کرد: 10 میلیارد و 150 میلیون ریال اعتبار جهت اجرای این 13 پروژه در سال 88، اختصاص یافت و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها و طرح ها براساس اعتبارات ابلاغی تا قبل از سال 88 صددرصد بوده است.