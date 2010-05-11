53 هزار متر مربع اراضی ملی در آمل از متجاوزان خلع ید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر رسولی صبح سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری از ساخت و سازها و تغییر کاربری های غیرمجاز شهرستان آمل گفت: این مقدار اراضی در 18 مورد رفع تجاوز به اراضی ملی منابع طبیعی شهرستان آمل از دست متجاوزان بوده که به بیت المال بازگشت داده شد.

وی از افزایش ساخت وساز غیرمجاز در حریم راه ها در شهرستان آمل ابراز نگرانی کرد وافزود: باید با هرگونه ساخت وساز وتغییر کاربری های غیرمجاز در حریم راهها، بستر رودخانه ها و خارج از بافت مسکونی از سوی ادارات مسئول زیربط برخورد جدی شود.

معاون فرماندارشهرستان آمل تاکید کرد: ادارات ارائه دهنده خدمات دولتی هم از دادن انشعاب های گاز، آب، تلفن، برق و غیره به متقاضیان ساخت و سازهای غیرمجاز جدا خودداری کنند.

رسولی تصریح کرد: لزوم ساخت و ساز بر اساس قوانین و مقررات آن است و در این راستا باید از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: مدیران باید قانون را مبنای ارائه خدمات خود قرار دهند و از سفارشات و سلیقه های شخصی در این خصوص خودداری کنند.

معاون فرماندارآمل، وجود همدلی و هماهنگی میان ادارات، در کسب موفقیت در این طرح را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه های مسئول از حضور و همراهی دیگر اداراتی که وظیفه ارائه خدمات دولتی را دارند به عنوان اهرمی برای برخورد جدی با متجاوزان به اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز استفاده کنند.