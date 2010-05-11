برای پنج روز ذخیره خون داریم

در سال 1388 تعداد 505 هزار و 82 نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری استان تهران مراجعه کردند که از این تعداد، 400 هزار و 821 نفر موفق به اهدای خون شده اند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تاکید کرد: مهمترین مسئله ای که در سازمان انتقال خون ایران به صورت مداوم مورد بررسی قرار می گیرد و جلسات هفتگی برای آن داریم موضوع میزان اهدای خون در سراسر کشور و مراقبت از خونهای اهدایی است.

ابوالقاسمی در خصوص وضعیت ذخیره خونی کشور در مواقع بحرانهای طبیعی، گفت: نکته ای که نباید فراموش کنیم این است که شرایط بحران شرایطی نیست که همان موقع بخواهیم مسائل خودمان را حل کنیم و باید ذخیره خوبی داشته باشیم تا آمادگی برای مقابله با بحران وجود داشته باشد. یعنی حداقل برای پنج روز خون کافی داشته باشیم که البته معمولا این ذخیره می بایست برای هفت تا هشت روز باشد.



