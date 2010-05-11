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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۴۸

همایش ملی رسم هجرت در دانشگاه تهران برگزار می شود

همایش ملی رسم هجرت در دانشگاه تهران برگزار می شود

همایش ملی رسم هجرت با حضور مسئولان گروههای جهادی و سازندگی بسیج دانشجویی سراسر کشور با شعار محوری" دانشجو، همت مضاعف، پیشرفت و عدالت" در دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور 600 نفر از مسئولان گروههای جهادی و سازندگی بسیج دانشجویی سراسر کشور 22 و 23 اردیبهشت ماه در قالب کارگاههای آموزشی و توجیهی با موضوعات فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، بهداشت و درمان، عمرانی، کشاورزی و دام پروری و مدیریت اردو با تدریس اساتید حوزه و دانشگاه و دانشجویان پیشکسوت اردوهای جهادی برگزار خواهد شد.

انسجام بخشی و ساماندهی گروههای جهادی بسیج دانشجویی، آموزش هسته مرکزی و شورای اصلی گروههای جهادی بسیج دانشجویی هر دانشگاه به منظور برگزاری اردوی جهادی جهت خدمات مناسب و شایسته به محرومین، ارتقای اثربخشی و کارایی اردوهای جهادی در مناطق محروم از اهداف این برنامه است.

بر اساس این گزارش 820 گروه جهادی در دفاتر بسیج دانشجویی در سراسر کشور تشکیل شده است، این گروهها طی ایام تعطیلات تابستان، عید نوروز و دیگر ایام تعطیل به مناطق محروم جهت کمک به مستضعفین اعزام می شوند.

همچنین به منظور انتقال تجربیات و احصاء نقاط ضعف و قوت اردوها، همایشی نیز با عنوان "شکوه هجرت" پس از اردوهای تابستان و در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1080742

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