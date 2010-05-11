بازار داغ دلالی سفرهای حج

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خرید و فروش فیشهای عمره مفرده و حج تمتع در دست دلالان و واسطه هایی است که به دلخواه نرخگذاری می کنند و افرادی که از توانایی مالی برخوردارند نیز به هر قیمتی که باشد فیشهای اولویت دار هر سال را خریداری کرده و در زمان دلخواه خود اعزام می شوند این در حالی است که مسئولان این اقدام را غیرقانونی دانسته و عنوان می کنند در صورت مشاهده چنین اتفاقی با آنها برخورد می شود.

بر اساس اعلام سازمان حج در حال حاضر بیش از سه میلیون نفر برای سفر عمره مفرده ثبت نام کرده اند که قرعه کشی برای مشخص شدن زمان اعزام یک میلیون و 300 هزار نفر از آنها انجام شده اما زمان اعزام مابقی مشخص نیست و در مجموع طی سه سال آینده ظرفیت عمره تکمیل است.

مدت زمان طولانی اعزام زائران به عمره و تمتع یکی از مواردی است که برخی از کارشناسان آن را دلیل روی آوردن مردم به سمت دلالان و واسطه ها می دانند.

خرید و فروش فیش حج تمتع و عمره در حال حاضر یکی از دغدغه های سازمان حج و زیارت است و به گفته مسئولان حج، این سازمان ساز و کار قانونی برای برخورد با واسطه ها ندارد اما این موضوع را بارها به دستگاههای ذیربط مانند نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شهرداری و وزارت ارشاد اعلام کرده اند که متاسفانه جلوی آن گرفته نشده است.

سازمان حج ابزار قانونی برای جلوگیری از اقدامات دلالان ندارد

رئیس سازمان حج و زیارت در این باره به خبرنگار مهر گفت: خرید و فروش فیش ها از راههای غیرقانونی انجام می شود و بارها به شهروندان اعلام کرده ایم که برای زیارت فقط از طریق مجاز ثبت نام کرده وبه دفاتر تحت پوشش سازمان حج مراجعه کنند و گرفتار باند‌های غیر مجاز نشوند.

به گفته علی لیالی، دلالان با نرخگذاریهای کاذب قصد سوء استفاده از مردم را دارند و قیمتهایی که برای فیش عمره و تمتع اعلام می کنند هیچ مبنایی ندارد بلکه فقط با سلیقه خودشان است.

وی اظهار داشت: سازمان حج ابزار قانونی برای جلوگیری از اقدامات دلالان را ندارد اما به منظور آگاهی مردم و دستگاههای ذیربط مکررا اطلاع رسانی کرده و نامه هایی به وزارت ارشاد برای جلوگیری از چاپ آگهی خرید و فروش فیش در روزنامه های کثیرالانتشار ارسال کرده ایم.

لیالی در حالی از ارسال نامه به وزارت ارشاد برای جلوگیری از چاپ آگهی خرید و فروش فیش در روزنامه های کثیرالانتشار خبر می دهد که این اقدام کماکان ادامه دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: همچنین از نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز درخواست کرده ایم که جلوی فعالیت این سوداگران را بگیرند.

لیالی به دیگر اقدام سازمان حج در این زمینه اشاره کرد و افزود: نقل وانتقال فیش حج و عمره فقط و فقط به بستگان درجه اول امکانپذیر است و چنانچه فردی فیش خود را از غیر بستگانش خریداری کند سازمان حج به هنگام اعزام با وی برخورد کرده و مانع خروج او می شود.

رئیس سازمان حج با اشاره به اینکه متاسفانه هیچ فرد و نهادی جلودار فعالیت دلالان نیست گفت: دستگاههایی که موظفند مانع فعالیت این افراد شوند کار خود را انجام نمی دهند به همین دلیل شاهد حضور و فعالیت دلالان و واسطه ها در سطح شهر هستیم.

وی در مورد زمان طولانی در نوبت بودن زائران برای اعزام نیز افزود: سهمیه ای که عربستان برای ما هر سال در نظر می گیرد اندک است به همین دلیل امکان اعزام زودتر زائران ثبت نام شده وجود ندارد.

عمره دو میلیون و 250 هزار تومان

یکی از واسطه های خرید و فروش فیش عمره به خبرنگار مهر گفت: قیمت خرید فیش عمره دو میلیون و 250 هزار تومان تمام می شود که بخشی از این مبلغ برای ثبت نام در کاروان زائران هزینه می شود که آن هم بستگی به نوع کاروان دارد به طوری که هزینه کاروان درجه یک 300 و کاروان درجه دو 200 هزار تومان می شود.

وی در مورد مشکل قانونی این کار افزود: از نظر قانونی خرید و فروش فیش عمره هیچ مشکلی ندارد و نقل و انتقال آن در دفتر اسناد و املاک انجام می شود و سند می خورد این در حالی است که رئیس سازمان حج تاکید کرده بود دلالان و واسطه ها با عنوان اینکه فعالیتشان قانونی است قصد سوء استفاده از مردم را دارند در صورتی که فعالیت آنها به هیچ وجه مورد تائید ما نیست.

این دلال قیمت سال گذشته فیش عمره را یک میلیون و 300 تا 400 هزار تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه وضعیت اعزام امسال زائر متفاوت از سال قبل است به همین دلیل نرخ فیش امسال درصد زیادی افزایش یافته است.

وی در مورد خرید فیش عمره نیز تاکید کرد: فیشهای عمره به قیمت یک میلیون و 500 هزار تومان از مشتری خریداری می شود و مبلغی نیز باید برای انجام اقدامات قانونی نقل و انتقال در سازمان حج انجام شود به همین دلیل مبلغ فروش بیش از دو میلیون می شود.

قوانین نقل و انتقال سازمان حج نرخ فیش تمتع را مشخص می کند

لیالی در این باره می گوید: فعالیت این دلالان به هیچ وجه به سازمان حج ربط ندارد و منطقی است که هر فردی برای اینکه خلاف خود را قانونی جلوه دهد از عنوان قانونی بودن سازمان سوء استفاده کند.

یکی دیگر از واسطه ها نیز به خبرنگار مهر در مورد فیش تمتع گفت: آخرین قیمت فروش فیش حج تمتع در سال گذشته 10 میلیون و 30 هزار تومان تومان بود اما هنوز وضعیت خرید و فروش فیش تمتع در سال جاری مشخص نشده و منتظر اعلام قوانین نقل و انتقال فیش حج تمتع از سوی سازمان حج هستیم و پس از آن نرخ ها را اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: هزینه فروش فیش عمره نیز دو میلیون و 100 تا 200 هزار تومان است که با توجه به زمان فیش و قیمت کاروان تفاوت دارد.

قوه قضائیه مسئول برخورد با فروشندگان فیش های غیرقانونی است

عبدالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خرید و فروش غیر قانونی فیش های عمره گفت: در حاضر هنوز شرایط و دستور العمل اعزام به حج تمتع از سوی سازمان اعلام نشده به همین دلیل خرید و فروش غیر مجاز فیش عمره انجام می شود.

این مقام مسئول در سازمان حج و زیارت تاکید کرد: خرید و فروش فیش عمره غیر قانونی است و توسط دلالان صورت می گیرد و سازمان حج در جریان قیمتها نیست و هیچ نقشی نیز در این میان ندارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان حج امکان برخورد با واسطه های خرید و فروش فیش حج وعمره را ندارد، گفت: این موارد به قوه قضائیه مربوط است و سازمان ضابط قضایی نیست به همین دلیل نمی تواند نسبت به دستگیری دلالان و تعطیلی شرکتهای غیر مجاز اقدام کند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان حج در پاسخ به این که آیا امکان جلوگیری از اعزام افرادی که به صورت غیر مجاز فیش عمره و تمتع خریداری می کنند وجود دارد اظهار داشت: با توجه به اینکه این افراد فیشهای دارای اولویت را در اختیار دارند نمی توان با آنها برخورد کرد.

نصیری گفت: بارها به مردم هشدار داده ایم که از مراجعه به دفاتر غیر مجاز پرهیز کرده و فیش غیر قانونی با قیمتهای گزاف خریداری نکنند اما بازهم شاهد وقوع این مسائل هستیم.

آنچه که از گفته های مسئولان سازمان جج و همچنین واسطه ها استنباط می شود این است که سازمان حج ابزار قانونی برای برخورد با فروشندگان فیشهای حج تمتع و عمره ندارد و تاکید مسئولان این سازمان نیز مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت این افراد به تنهایی مانع فعالیت آنان نخواهد شد چرا که هر سال شاهد بیشتر شدن تعداد واسطه ها در سطح شهرها و همچنین افزایش قیمت فیش ها هستیم.

در هر حال بازار واسطه ها و دلالان فیش های عمره و تمتع داغ است و هر سال نیز داغ تر شده و سود کلان و درآمد هنگفتی با افزایش بی رویه قیمتها نصیب این افراد می شود بنابراین به نظر می رسد مسئولان دستگاههای قضایی، انتظامی و همچنین وزارت ارشاد باید اقدامی برای جلوگیری از فعالیت غیر قانونی آنان انجام دهند.

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گزارش از مهناز قربانی



