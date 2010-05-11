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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

یک مقام اروپایی خبر داد:

تمایل اروپا به گفتگوی مستقیم همه جانبه با ایران/ اشتون درپی تماس با تهران

تمایل اروپا به گفتگوی مستقیم همه جانبه با ایران/ اشتون درپی تماس با تهران

وزیر خارجه اتحادیه اروپا بر آن است تا با ایفای نقش در گفتگوهای هسته ای با ایران، وارد مذاکره مستقیم با تهران شده و پای خود را جای پای سلفش خاویر سولانا بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک سخنگو در اتحادیه اروپا گفت که کاترین اشتون در دیدار روز دوشنبه خود با احمد داوداوغلو وزیر خارجه ترکیه از وی خواست تا با مقام های ایرانی تماس گرفته و او را به نمایندگی از گروه 1+5 با ایرانی ها مرتبط کند.

خبرگزاری فرانسه دراین باره می نویسد: اشتون به نمایندگی از 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان گفتگوهایی را برای حل موضوع هسته ای ایران با تهران برگزار خواهد کرد.

اشتون که در حاشیه نشست وزاری خارجه اتحادیه اروپا صحبت می کرد از آمادگی خود برای گفتگو با مقام های ایران خبر داد، اما درعین حال گفت که این گفتگوها صرفاً درباره مسائل هسته ای نخواهد بود.

وزیر خارجه اتحادیه اروپا گفت اگر ایران تمایل دارد تا با من مستقیماً تماس بگیرد و پیشنهادی کند ما خوشحال می شویم تا درباره آن گفتگو کنیم.

وزیر خارجه ترکیه نیز در کنفرانس مطبوعاتی با اعلام اینکه ایران به گفتگو با اشتون تمایل دارد، گفت که او در باره خواست اشتون با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفتگو خواهد کرد.

کد مطلب 1080744

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