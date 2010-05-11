باشگاه نساجی مازندران از نادردست نشان شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش دریافتی از باشگاه نساجی مازندران ، محمد حسن حیدرزاده در نامه خود به نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال آورده است:

احتراماً ، طبق اخبار رسیده آقای نادر دست نشان سر مربی سابق تیم نساجی مازندران ،قبل از تسویه حساب مالی با این باشگاه و استرداد بدهی خود ،با تیم نفت تهران به توافق رسیده است.

قرارداد ثبت شده ایشان با باشگاه نساجی در فدراسیون فوتبال معادل مبلغ یک میلیارد ریال می باشد در حالی که مبلغ دریافتی ایشان از باشگاه نساجی دو میلیارد و چهار صد میلیون ریال می باشد که اسناد آن بپیوست ارسال می گردد.

باشگاه نساجی تا احقاق حقوق خود و تاتسویه حساب قطعی و استرداد مبلغ یک میلیاردو چهارصد میلیون ریال حق کار در هیچ تیمی را به ایشان نمی دهد.خواهشمند است نسبت به احقاق حقوق باشگاه نساجی مازندران دستور فرمائید.

این در حالی است که نادر دست نشان سرمربی سابق تیم‌ نساجی مازندران با عقد قراردادی هدایت تیم دسته اولی نفت تهران را برعهده گرفت.

دو تیم نساجی مازندران و نفت تهران که هردو شانس صعود به لیگ برتر را دارند، در هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور روز جمعه هفته جاری در یک بازی حساس در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به میدان می‌روند که نادر دست نشان باید مقابل تیم‌های گذشته خود نساجی مازندران قرار گیرد.