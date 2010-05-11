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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

محمدی:

تمام امکانات هلال احمر گیلان در شهرستانها توزیع می شود

تمام امکانات هلال احمر گیلان در شهرستانها توزیع می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان گفت: تمام امکانات هلال احمر استان گیلان به دلیل عدم تمرکز در مرکز استان به نحو مناسب در سطح شهرستانهای توزیع می شود.

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تمامی شهرستانها و همینطور چهار انبار امدادی در مرکز استان گیلان ایجاد شده است که همه این انبارها استاندارد هستند.

وی اظهار داشت: برای اولین بار در کشور انبارهای امدادی هلال احمر استان ایزو دریافت می کنند و مقدمات کار نیز انجام شده است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: علاوه بر این بحث موجودی کالا و نگهداری کالا بصورت نرم افزاری و آنلاین ساماندهی و اطلاعات موجود هلال احمر استان به روز شده است.

وی با بیان اینکه 22 قلم کالا باید در انبارهای امدادی هلال احمر نگهداری شود، افزود: تامین کالا بخشی توسط استان خریداری و  بخشی از سوی جمعیت هلال احمر کشور در اختیار استانها گذاشته می شود.

محمدی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مواد غذایی موجود در انبارها به روز می شود، یادآور شد: مواد غذایی در انبارها تاریخ مصرف دارند به محض اینکه چند ماه مانده به اتمام تاریخ مصرف، مواد غذایی متمرکز تحویل مرکز (تهران) می شود و  جایگزین اقلامی که تحویل شده در اختیار استانها قرار می گیرد.

کد مطلب 1080747

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