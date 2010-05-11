تامین سلامت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال در مهدهای کودک

محمد حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مفاد این تفاهم نامه افزود: انعقاد تفاهمنامه سلامت دهان و دندان کودکان در دو بخش آموزش و پیشگیری تنظیم شده است به طوری که در بخش آموزش می توان به آموزش و بازآموزی مجریان طرح مانند مدیران و مربیان توسط مسئولان بهداشت دهان و دندان مناطق تحت پوشش معاونتهای بهداشتی دانشگاهها، آموزش کودکان توسط مربیان در طول سال، آموزش والدین توسط مربیان مهدهای کودک، آموزش اصول بهداشت دهان و دندان از طریق رسانه های گروهی و تهیه و توزیع پوستر و...اشاره کرد.

وی همچنین به بخش پیشگیری اشاره کرد و گفت: در این بخش معاینه مقدماتی دهان و دندان توسط مربیان مهدها، تکمیل شناسنامه سلامت دهان و دندان کودکان، معاینه تکمیلی دهان و دندان کودکان توسط بهداشت کاران دهان و دندان، دندان پزشکان و پرستاران دندانپزشکی، فلورایدتراپی دندان های کودکان و تهیه و توزیع مسواکت توسط مدیران مهدکودکها بین کودکان انجام می شود.

این مقام مسئول در سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ارائه آمار و اطلاعات مهدهای کودک تحت پوشش یکی از تعهدات سازمان در این طرح است، اظهار داشت: انتخاب و معرفی مربیان مجری طرح در مهدهای کودک، هماهنگیهای لازم برای آموزش و بازآموزی مجریان طرح، چاپ شناسنامه سلامت دهان و دندان کودکان، همکاری در انجام پایش و ارزشیابی مراحل اجرای طرح در مهدها و... از تعهدات سازمان بهزیستی در این تفاهم نامه است.

به گفته جوادی، همچنین وزارت بهداشت نیز متعهد شده تا آموزش و ارزشیابی مجریان طرح مدیران و مربیان مهدهای کودک، چاپ و تکثیر محتوای آموزشی ویژه مجریان طرح، صدور گواهی نامه آموزشی مربیان مهدها، تهیه شکل شناسنامه سلامت دهان و دندان کودکان، انجام معاینات غربالگری دهان و دندان کودکان در مهدهای کودک توسط دندان پزشکان و... را انجام دهد.