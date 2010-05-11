به گزارش خبرگزاری مهر، دلایل معرفتی و دلایل عملی از جمله موضوعاتی هستند که در مباحث گوناگون فلسفی مورد توجه قرار گرفته اند.

دلایل معرفتی، ادله‌ای برای باور هستند که در حوزه معرفت شناسی مورد توجه قرار می‌گیرند. دلایل عملی ادله‌ای برای عمل هستند که در حوزه اخلاق مورد توجه قرار می‌گیرند.

در این نشست رابطه میان عقل عملی و عقل نظری و مباحث اصلی در عقلانیت کاربردی مورد بررسی خواهند گرفت.

سلیم برکر از دانشگاه هاروارد، دانیل الشتاین از دانشگاه لیدز و دانیل استار از دانشگاه بوستون بعنوان سخنرانهای این نشست معرفی شده اند .