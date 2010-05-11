اظهارات مهم میر تاج الدینی درباره میزان و جزئیات پرداخت یارانه ها

معاون پارلمانی رئیس جمهوری طی نشستی که دوشنبه شب در جامعه وعاظ تهران برگزار شد مطالب مهمی درباره تصمیمات دولت برای آغاز طرح هدفمندی یارانه ها ، کنترل جمعیت ، اتهامات طرح شده در خصوص معاون اول رئیس جمهور و ... را مطرح کرد.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم بهاری از اعضای فعال جامعه وعاظ تهران در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر در خصوص جزئیات اظهارات معاون رئیس جمهور در این جلسه توضیح داد.

بر این اساس ، حجت الاسلام والمسلمین میر تاج الدینی درباره برنامه های دولت برای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها گفت که ایران حدود 170 میلیارد دلار درآمد از انرژیهای حامل دارد که دولت 100 میلیاد دلار آن را به یارانه ها اختصاص خواهد داد و 70 میلیارد دیگر آن در سایر بخشها هزینه خواهد شد. تاکنون این 100 میلیارد دلار به مردم اختصاص می یافت اما به صورت ناعادلانه ، که طرح هدفمندی یارانه ها این تخصیص اعتبار را عادلانه خواهد نمود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: مرحله اول طرح تحول اقتصادی از اول خرداد ماه آغاز می شود. از این تاریخ همه مردم باید یک شماره حساب را به طرح هدفمندی یارانه ها اختصاص دهند و حق ندارند مبلغی دیگر به این حساب واریز کنند.

وی درباره میزان سهم هر نفر در این طرح نیز گفت: احتمالا 40 هزار تومان متوسط سهم هر فرد در طرح هدفمندی یارانه ها است که در صورت تامین منابع این مبلغ به مرور بر اساس وضعیت زندگی افراد تنظیم می شود. این مبلغ به صورت دو ماه یکبار به حساب افراد ریخته می شود اما صاحب حساب تنها به میزان شارژ یک ماه حق دارد در هر ماه از این حساب برداشت کند.

میرتاج الدینی اضافه کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهایی که توسط ماشینهای سنگین به ویژه کامیون جابجا می شوند نیز طرح کنترلی ویژه ای دارد تا افزایش قیمتی را در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی شاهد نباشیم.

به گفته حجت الاسلام بهاری ، معاون پارلمانی رئیس جمهور در این نشست با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه به حاملهای انرژی نه تنها عادلانه نیست بلکه عاقلانه هم نیست گفت: علاوه بر حذف یارانه از حاملهای انرژی قصد داریم مالیات از حاملهای انرژی دریافت کنیم. اقدامی که در ترکیه یا کشورهای اروپایی هم صورت می گیرد.

وی درباره نحوه پرداخت یارانه ها افزود: دولت 50 درصد یارانه ها را نقدی می دهد، 30 درصد را در قالب کشاورزی و صنعت و 20 درصد مابقی در سایر موارد سرمایه گذاری می شود.

میرتاج الدینی در زمینه سیاست های دولت در خصوص کنترل جمعیت نیز گفت: در 50 سال گذشته جمعیت در کشور کنترل شده است به طوری که از سال 1337 تا 1357 جمعیت کنترل شد. 10 سال بعد طرح کنترل جمعیت متوقف شد و مجددا از سال 68- 67 این طرح از سر گرفته شد که تا کنون هم ادامه داشته است. این اقدام در نظر بزرگان سیاست خطایی جدی بوده است و لذا هشدار جدی نیز داده شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری در ادامه گفت: در دیدار آقای احمدی نژاد و آیت الله سبحانی در سفری که رئیس جمهوری به قم داشتند بر تغییر ناصحیح بافتهای جمعیتی اشاره شد و مورد تاکید قرار گرفت که باید تفکر بچه کمتر از جامعه حذف شود. حتی پس از اینکه رئیس جمهور این مباحث را مطرح کردند آیت الله سبحانی از آقای احمدی نژاد قدردانی کردند.

همچنین در مورد اتهامات مطرح شده در خصوص ارتباط رحیمی معاون اول رئیس جمهور با پرونده مفاسد اقتصادی و موضوع خانه فاطمی و ... مطالبی بیان شد که میر تاج الدینی گفت: آقای رحیمی در جلسه هیئت دولت گفته است که اگر یکی از این اتهامات ثابت شود حاضر دستم را قطع کنم.