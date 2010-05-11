مشکلات مالی علت تاخیر در راه اندازی زیستگاه میانکاله است

محمد باقر صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در حالی مبادله ببر سیبری و پلنگ ایرانی را به انجام رساند و از انجام مراحل کارشناسی توسط متخصصان زیستگاهی روس خبر داد که زیستگاه میانکاله در مازندران برای میزبانی ببر سیبری آماده نیست.

وی اظهار داشت: اگر مشکل بودجه رفع شود زیستگاه میانکاله در کمتر از یک ماه آماده ورود ببرهاست اما نبود اعتبار باعث شده که حتی نتوانیم دامهای منطقه را ساماندهی و اراضی مورد استفاده آنها را به زیستگاه میانکاله اضافه کنیم.

دو قلاده ببر روسی اوایل اردیبهشت ماه امسال در مراسمی ویژه با دو قلاده پلنگ ایرانی مبادله شدند و البته این پروژه با انتقادهای جدی از سوی جانورشناسان برجسته ایران و جهان همراه بود.

انتقال ببرهای روسی از فرودگاه تا قرنطینه باغ وحش ارم تهران در حالی با شوق و ذوق مسئولان و همین طور استقبال تماشاگران ایرانی همراه بود که زمزمه هایی مبنی بر باغ وحشی بودن ببرهای روسی در راهروهای شلوغ قرنطینه باغ وحش تهران به گوش رسید.

به عقیده بسیاری از کارشناسان محیط زیست، تبادل ببرهای سیبری با پلنگ ایرانی با توجه به زمان کم طرح مسئله و انجام مبادله در کمتر از سه ماه، نشان دهنده نمایشی بودن اقدامات سازمان محیط زیست کشور است.