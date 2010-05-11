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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۵۶

"مراتب ترویج علم" موضوع همایش خرداد انجمن کتابداری شد

"مراتب ترویج علم" موضوع همایش خرداد انجمن کتابداری شد

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی همایش ماه خرداد خود را با موضوع "مراتب ترویج علم و ارائه راهکارهای افزایش فهم همگانی علم" برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی در ماه خرداد به صورت مشترک توسط این انجمن و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با موضوع "مراتب ترویج علم و ارائه راهکارهای افزایش فهم همگانی علم" برگزار می شود.

این همایش دوشنبه سوم خرداد از ساعت 16:30  تا 18:30 با سخنرانی عباس حری استاد بازنشسته دانشگاه تهران با عنوان  "مراتب ترویج علم و ارائه راهکارهای افزایش فهم همگانی علم" برگزار می شود.

حری در صحبتهای خود محورهای موضوعی "ارائه راهکارهای افزایش فهم همگانی" و "ارائه راهکار و سیاست های ترویج علم" را به بحث می گذارد.
 
محل برگزاری این همایش کتابخانه ملی، تالار یوسف شریعت زاده خواهد بود.
کد مطلب 1080767

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