"مراتب ترویج علم" موضوع همایش خرداد انجمن کتابداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی در ماه خرداد به صورت مشترک توسط این انجمن و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با موضوع "مراتب ترویج علم و ارائه راهکارهای افزایش فهم همگانی علم" برگزار می شود.

این همایش دوشنبه سوم خرداد از ساعت 16:30 تا 18:30 با سخنرانی عباس حری استاد بازنشسته دانشگاه تهران با عنوان "مراتب ترویج علم و ارائه راهکارهای افزایش فهم همگانی علم" برگزار می شود.

حری در صحبتهای خود محورهای موضوعی "ارائه راهکارهای افزایش فهم همگانی" و "ارائه راهکار و سیاست های ترویج علم" را به بحث می گذارد.



محل برگزاری این همایش کتابخانه ملی، تالار یوسف شریعت زاده خواهد بود.