محافظت در برابر دوست یابی / روباتی که از کودکان آنلاین حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این محقق دانشگاه ملی سنگاپور این "روبات" را که "پتیموس" نام دارد ساخته است.

پتیموس همانند یک اسباب بازی زیبا و جذاب است اما تنها یک اسباب بازی ساده نیست، بلکه می تواند با کودکانی که در روی شبکه های اجتماعی دوست پیدا می کنند، در دو قالب فیزیکی و مجازی تعامل کرده و از آنها در برابر خطرات احتمالی ناشی از دوست یابیهای مشکوک محافظت کند.

این روبات که از پایان سال جاری عرضه می شود از کودکان بین 7 تا 10 سال مراقبت می کند.

کودکان تنها زمانی می توانند دوستان جدید آنلاین را قبول کنند که اول به صورت فیزیکی پیتموس را لمس کنند.

پس از این لمس فیزیکی روبات توسط کودک، والدین می توانند درخواست دوستی را از طریق رایانه خود مشاهده کرده و در صورت مشکوک بودن دوستی، آن را فیلتر کنند به این ترتیب کودکان تنها می توانند با دوستانی که روبات آنها را تائید کرده است، دوستی کنند.

این روباتها به یک شبکه اجتماعی به نام "پتیمو- وورد" متصل هستند و از طریق این شبکه در قالب یک کالبد مجازی (آواتار) وارد شبکه های اجتماعی می شوند.

براساس گزارش نیوساینتیست، کودکان با فشار دادن دکمه های روی کالبد فیزیکی روبات پتیموس می توانند پیامها و یا هدایای خود را برای دوستان آنلاین ارسال کنند.