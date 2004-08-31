دولت نبايد در قيمت گذاري ها دخالت كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، رئيس كل بانك مركزي امروز در پانزدهمين همايش بانكداري اسلامي با اشاره به تاكيد روايات اسلامي بر احترام به مالكيت، آزادي و عدم دخالت در قيمت گذاري گفت: دولت مگر در شرايط خاص از جمله جلوگيري از احتكار بايد در قيمت گذاري دخالت كند و هرگونه تجاوز بر مالكيت مردم در اسلام نكوهيده است.

ابراهيم شيباني، از اصول اخلاقي اقتصاد اسلامي در دوري از عمليات ربوي سخن به ميان آورد و افزود: اسلام ربا را حرام مي داند چراكه ريسك معاملات را افزايش مي دهد وبراساس اسلام هرنوع جهل، فريب و پنهان كاري معاملات را باطل مي كند.

به گفته وي، اگرچه اسلام اول بار بر شفافيت معاملات تاكيد كرد اما اجراي اين سفارشات اسلامي را مي توان دركشوري غير اسلامي ديد به طوري كه شركت هايي براي بازرسي و كنترل معاملات در كشورهاي خارجي تعيين شده كه تنها بر شفافيت و صحت معاملات نظارت مي كنند.

شيباني، اجراي كامل و دقيق بانكداري بدون ربا و اسلامي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اين قانون مصوب سال 63 است و به نوبه خود قانون كاملي است اما نبايد از تكميل آن غافل شد.

وي افزود: برخي ادعا مي كنند كه ايران بانكداري اسلامي را در كشور اجرا نمي كند كه اغلب نيز گراني اعتبارات، تخصيص نيافتن اعتبار و اجراي معاملات را از دلايل ادعاي خود مي دانند.

به گفته وي، سه برابر بودن تقاضا نسبت به عرضه، متناسب بودن نرخ بهره بر تورم موجود در كشور و اجراي عقود اسلامي در معاملات را با توجه به نحوه اجرا و رعايت شرايط اسلامي را حاكي از دوري بانكداري اسلامي ايران از عمليات ربوي است.

شيباني با اشاره بر حديثي از حضرت امام رضا(ع) گفت: ايشان فرموده اند كه ربا با توجه به تعليق كردن كسب وكار و اعطاي قرض الحسنه حرام است. حال باتوجه به اين روايت و تخصيص حجم بالايي از اعتبارات بانكي براي توسعه و گسترش توليد چگونه مي توان بانكداري كشور را ربوي دانست.

وي افزود: آمار بانك ها نشان مي دهد كه مانده تسهيلات بانكي به پنج هزار و 50 ميليارد ريال و حجم قرض الحسنه اعطايي نيز به 25 هزار ريال رسيده است.