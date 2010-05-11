رهبر معظم انقلاب اسلامی: عرصه فرهنگ ، عرصه جهاد است / کتاب "دا" قابلیت جهانی شدن دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بعدازظهر امروز دوشنبه در دیدار جمعی از مسئولان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و دست اندرکاران تولید و انتشارات کتاب "دا"، مسئله کتاب را یکی از مسائل اصلی، درجه یک و بدون جایگزین در مقوله فرهنگ دانستند و تاکید کردند: انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گنجینه های تمام نشدنی و ظرفیت های عظیمی هستند که باید از آنها برای نشر و گسترش فرهنگ و ارزشهای دینی و انقلاب اسلامی در جامعه و جهان، حداکثر استفاده را کرد.



ایشان با تاکید بر اینکه دفاع مقدس، ظرفیت گرانبهایی برای بارور کردن ادبیات کشور و انتقال معرفت ناب دینی و انقلاب اسلامی به جامعه است، افزودند: کتاب "دا" که حقا و انصافا کتاب بسیار خوب و قابل طرح در سطح جهانی است، مربوط به بخش کوچکی از وقایع جنگ تحمیلی است و این نشان می دهد که هشت سال دفاع مقدس دارای ظرفیت های تولید هزاران کتاب به منظور انتقال فرهنگ و ارزشهای اسلامی و انقلابی به جامعه و جهان است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: ارتقای دانش، تجربه، فهم و قدرت تحلیل مردم از قضایا، و رشد و تعالی فرهنگی از طریق تولید و نشر چنین کتابهایی امکانپذیر است.



حضرت آیت الله خامنه ای، انقلاب اسلامی ایران و نحوه شکل گیری، وقوع، حوادث پس از آن و ایستادگی سی ساله و سرافرازی ملت ایران در مقابل چالشهای بزرگ بین المللی را موضوعی بسیار عظیم و فرهنگ ساز برای ملت ها دانستند و افزودند: متاسفانه موضوعی با چنین عظمت دچار غفلت واقع شده و در زمینه نگارش تاریخ انقلاب اسلامی و تولید کتاب و دیگر محصولات فرهنگی ، تقریبا کار خاصی انجام نشده است.



ایشان با اشاره به تاریخ سازهای دروغین و هدفمندی که درباره دوران قبل از انقلاب و حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده است، تاکید کردند : باید درخصوص نگارش تاریخ صحیح و واقعی انقلاب اسلامی کاری جدی انجام و غفلت های گذشته جبران شود.



رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته رویشهای خوب و نوید بخشی در سالهای اخیر در حوزه فرهنگ و ادبیات کشور مشاهده می شود که باید این رویشها و تولیدات مورد توجه و حمایت قرار گیرند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: باید از فضای فرهنگی کشور بویژه در حوزه تولید و نشر کتاب مراقبت شود زیرا برخی بدنبال تاریخ سازی جعلی و ترویج ضد ارزشها از طریق کتاب هستند.



ایشان با تاکید بر اینکه عرصه فرهنگی، عرصه جهاد است، خاطرنشان کردند: کسانی که در این میدان جهاد فرهنگی حضور دارند باید حق جهاد را بجا آورند و آن گونه که شایسته است به ترویج ارزشهای دینی و واقعیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بپردازند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: البته مسائل فرهنگی با دستور و حکم پیش نمی روند بلکه لازمه موفقیت در این عرصه، انگیزه ، ایمان و حضور فعال انسانهای معتقد به ارزشهای دینی و انقلاب اسلامی است.



رهبر انقلاب اسلامی همچنین از خانم سیده زهرا حسینی راوی کتاب "دا" و خانم سیده اعظم حسینی نویسنده کتاب "دا" تقدیر کردند.

در این دیدار حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ، گزارشی از فعالیت های این سازمان و حوزه هنری برای ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ارائه کرد.



مومنی رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نیز با بیان برخی اقدامات حوزه هنری در بخش تولید و نشر کتابهای مربوط به انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: ارتقای کیفیت نشرکتاب، برنامه ریزی برای مخاطبان نسل نوجوان و جوان، بکارگیری روشهای جدید به منظور معرفی و توزیع کتابها و ترجمه کتابهای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی از جمله اقدامات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است.



مدیر عامل انتشارات سوره مهر هم با اشاره به صد و دهمین نوبت چاپ کتاب "دا" گفت: این کتاب در سال 88، در هشتاد نوبت به چاپ رسیده است. وی همچنین بر لزوم ایجاد ایجاد زیر ساخت های مناسب برای نشر، معرفی و توزیع کتابهای مبتنی بر ارزشهای دینی و انقلاب اسلامی تاکید کرد.



خاطرنشان می شود کتاب "دا" روایت بخشی از خاطرات و وقایع هفته های اول جنگ تحمیلی و تهاجم دشمن بعثی به شهر خرمشهر است.