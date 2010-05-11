ابداع دانشمند ایرانی در میان چهار طرح برتر مهندسی انگلیس

به گزارش خبرگاری مهر، چهار پروژه به عنوان کاندیداهای نهایی رقابت جوایز مهندسی MacRobert در آکادمی سلطنتی انگلستان انتخاب شده اند که ابداع سعید زاهدی و تیم همراهش نیز یکی از آنها است. برنده نهایی از میان این چهار کاندید جایزه ای 50 هزار پاوندی را به خود اختصاص خواهد داد. برنده نهایی در تاریخ هفتم ژوئن انتخاب خواهد شد.

دیگر پروژه هایی که به عنوان کاندید انتخاب شده اند شامل ردیاب معدن، پهنای باند پر سرعت ماهواره ای و شیوه ای پاک برای تولید پلاستیکهای اکریلیکی است.

اختراع پروفسور سعید زاهدی که ریاست تیمی از مهندسان دیگر را در ابداع این پای مصنوعی به عهده داشته است متفاوت از دیگر پاهای مصنوعی برای تنظیم زوایای خود و عملکرد دقیق از علم هیدرولیک استفاده می کند. پیش از این راه رفتن با هرگونه پای مصنوعی نیازمند هوشیاری کامل بود تا فرد با دقت جای پای خود را انتخاب کرده و به چگونگی قرار دادن پای خود بر روی زمین توجه کند. در مقابل پاهای مصنوعی Echelon با ترکیب خواص ارتجاعی فیبرهای کربنی و تجهیزات هیدرولیکی نیاز به چنین دقتی را در راه رفتن می کاهد.

این به آن معنی است که ابداع جدید با پستی و بلندی های زمین انطباق و سازگاری بیشتری داشته و قطعات آن به گونه ای بر روی یکدیگر قرار گرفته اند که می توانند مانند ماهیچه های واقعی وزن بدن را در همه قسمتهای پا تقسیم کنند.

بر اساس گزارش بی بی سی، رقابت جوایز MacRoberts که برای اولین بار در سال 1969 برگزار شده است به تقدیر از نوآوری ها و ابداعات جدید در علم مهندسی می پردازد.