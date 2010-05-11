زاهدی در گفتگو با مهر: حضور ایران در اجلاس اقتصاد اسلامی/ پاسخ جالب به تفاوت سفارت با وزارت

گفتگوی صمیمانه اما کوتاه خبرنگار مهر با وزیر سابق علوم در دفتر کارش در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد اما در کسوت سفیر ایران در مالزی.

زاهدی همزمان با این گفتگو قرار چند ملاقات دیپلماتیک را پیگیری کرد و دستور پیگیری چند موضوع را هم داد و البته کار چند دانشجو را هم که یا استاد راهنمایشان است یا استاد مشاور، راه انداخت و بعد از مدت ها عدم حضور در تهران با برخی همکاران قدیم دیدار تازه کرد.



نصیحت وی به سه دختر دانشجویی که برای پایان نامه شان به مشکل برخورده بودند هم در نوع خودش جالب بود وقتی به آنان گفت تابع مقررات باشید یکی از دانشجویان پاسخ داد یعنی حرف زور را قبول کنیم و زاهدی به آنان با خنده گفت: زیر بار حرف زور نباید رفت مگر اینکه زور خیلی زیاد باشد... که البته منظورش زور قانون بود که از همه چیز بالاتراست.



وقتی از او سئوالاتی را مطرح کردم به برخی از آنان پاسخ دیپلماتیک داد به برخی دیگر با تکان دادن سر پاسخ منفی داد و به برخی دیگر به همان شیوه پاسخ مثبت و البته در پاسخ به یکی دو سئوال هم با خنده گفت: سئوالات سیاسی از من نپرس.



همچنین از او پرسیدم وزارت سخت تر بود یا سفارت که در این باره چند دقیقه توضیح داد و آنقدر از سختی هر دو کار گفت که آخر معلوم نشد سفارت سخت تر است یا وزارت! اما این را به صراحت بیان کرد که پیچیدگی و وقت گیر بودن وزارت بیشتر است اما سفارت هم پیچیدگی های خاص خودش را دارد.



محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روابط رو به توسعه و خوب تهران و کوالالامپور تصریح کرد: دو کشور ایران و مالزی به عنوان کشور مسلمان و بزرگ آسیا در بسیاری از موارد مواضع مشترک دارند.



وی با اشاره به برگزاری اجلاس سران جی 15 در تهران خاطرنشان کرد: در این اجلاس وزیر دوم اقتصاد مالزی شرکت خواهد کرد. همانطور که مستحضر هستید وزیر اول اقتصاد مالزی همان نخست وزیر این کشور است که همزمان با اجلاس تهران میزبان اجلاس اقتصاد اسلامی است و بر همین اساس وزیر دوم اقتصاد این کشور به تهران سفر می کند.



سفیر ایران در مالزی همچنین تاکید کرد: هیئت بلند پایه ای از جمهوری اسلامی ایران نیز در اجلاس اقتصادی اسلامی مالزی شرکت کنند.



وی در پاسخ به این سئوال که آیا ایران و مالزی در حوزه همکاری های دانشگاهی توافق جدیدی داشته اند، تصریح کرد: دو کشور در گذشته توافقاتی در این حوزه داشته اند که عملیاتی نشده اند و اولویت ما عملیاتی شدن توافقات قبلی است.



وزیر سابق علوم ادامه داد: رایزنی های جدیدی با برخی دانشگاههای کشور و نیز دانشگاههای مالزی انجام شده تا روابط دانشگاهی

و دانشجویی توسعه یابد.



زاهدی اولویت اصلی جمهوری اسلامی ایران در همکاری های دوجانبه با مالزی را مسائل اقتصادی توصیف کرد.



سفیر ایران در کوالالامپور همچنین از تفاهمات دو کشور ایران و مالزی برای همکاری در حوزه نفت و گاز خبر داد و گفت: سرمایه گذاری مشترک در نفت و گاز ، احداث پالایشگاه و توسعه میادین نفت و گاز از جمله محورهای همکاری است که مذاکراتش پیگیری می شود و تفاهمات اولیه آن انجام شده و بحث اجرایی کردن این تفاهمات نیاز به کارهای تخصصی تر دارد.



وی در پاسخ به این سئوالی درباره جایگاه مالزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور مالزی کشور مهمی است که در بسیاری از موضوعات با ایران مواضع مشترک دارد و هر دو کشور مسلمان و عضو جنبش عدم تعهد هستند و در بسیاری از مسائل با مشورت و رایزنی اقدام می کنند.



زاهدی در پایان این گفتگو در پاسخ به این سئوال که برخی انتخاب شما را به عنوان سفیر ایران در مالزی با هدف توسعه همکاری های دانشگاهی بین ایران و مالزی می دانند آیا این نکته درست است، یادآور شد: مسائل علمی و دانشگاهی مهم است اما اولویت ما در مالزی همکاری های اقتصادی است.



