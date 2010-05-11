محمدمهدی بحرالعلوم معاون ارتباطات و امور اجرایی سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن گفت: این طرح براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 85 انجام شده و امسال پنجمین دوره آن برگزاری می شود و ثبت نام متقاضیان از امروز 21 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا روز سیزدهم خرداد ماه ادامه دارد.
وی افزود: متقاضیان می توانند از دو طریق در این آزمون ثبت نام کنند، یکی از راه اینترنت است که ما هم توصیه می کنیم به علت سرعت و دقت از این روش استفاده کنند بدین ترتیب که آنها وارد سایت www.telavat.com مراجعه کرده و در بخش ثبت نام فرم تقاضا را پر کنند.
بحرالعلوم با اشاره به اینکه دومین روش، ارسال دستی مدارک است یادآور شد: روش دوم ، پرکردن فرمهای ثبت نام در روزنامه های جام جم، جمهوری و اطلاعات به ترتیب روزهای 21، 22 و 23 اردیبهشت ماه منتشر می شود و یا از طریق دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
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