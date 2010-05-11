محمد‌مهدی بحرالعلوم معاون ارتباطات و امور اجرایی سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن گفت: این طرح براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 85 انجام شده و امسال پنجمین دوره آن برگزاری می شود و ثبت نام متقاضیان از امروز 21 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا روز سیزدهم خرداد ماه ادامه دارد.

وی افزود: متقاضیان می توانند از دو طریق در این آزمون ثبت نام کنند، یکی از راه اینترنت است که ما هم توصیه می کنیم به علت سرعت و دقت از این روش استفاده کنند بدین ترتیب که آنها وارد سایت www.telavat.com مراجعه کرده و در بخش ثبت نام فرم تقاضا را پر کنند.

بحرالعلوم با اشاره به اینکه دومین روش، ارسال دستی مدارک است یادآور شد: روش دوم ، پرکردن فرمهای ثبت نام در روزنامه های جام جم، جمهوری و اطلاعات به ترتیب روزهای 21، 22 و 23 اردیبهشت ماه منتشر می شود و یا از طریق دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

معاون ارتباطات و امور اجرایی سازمان دارالقرآن الکریم اظهار داشت: این آزمون روز جمعه اول مرداد ماه به صورت چهارجوابی برگزار می شود که از هر جزء پنج سؤال طرح می شود، کسانی که حد نصاب را در این آزمون کسب کنند طی مهر ماه و آبان ماه برای آزمون شفاهی دعوت می شوند.

وی گفت: کسانی که در این آزمونها پذیرفته شوند مدرک تخصصی حافظان قرآن را در پنج درجه دریافت می کنند که این امر مستلزم آزمونهای دیگری است. سال گذشته 2 هزار و 345 نفر در این آزمون شرکت کردند و پیش بینی می شود امسال بالغ بر 2 هزار نفر در این آزمون شرکت کنند.

