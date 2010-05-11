نمایشگاههای صنایع دستی قرآنی و خوشنویسی و تذهیب در گیلان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نمایشگاه صنایع دستی قرآنی ( سرمه دوزی) از سوی کانون بسیج هنرمندان سپاه ناحیه لنگرود و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در گالری مجتمع فرهنگی هنری شهید بهشتی لنگرود شهرستان لنگرود برپا شد.

این نمایشگاه که به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت بانوی اسلام حضرت فاطمه الزهرا (س) همه روز صبح و عصر در گالری مجتمع فرهنگی هنری شهید بهشتی لنگرود برای بازدید علاقمندان دایر است.

در این نمایشگاه 15 اثر" مرادی زاده طرفی " در زمینه های القاب حضرت فاطمه الزهرا (س)، القاب رسول الله (ص)، القاب امیرالمومنین (ع) آیات قرآنی و احادیث با موادهای سرمه تراش، فسخ گلابتون زری، نخ نامرئی، ملیله اصل، منجوق اصل، مروارید معمولی، پارچه مشکی و سایر موارد تهیه شده است.

قبل از این نمایشگاه ، آثار " مرادی زاده طرفی " در استانهای مازندران و خوزستان به معرض دید عموم قرار گرفته است.

همچنین نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب به عنوان " زمزمه محبت " به مدت یک هفته در دانشگاه پیام نور شهرستان فومن برپا شده است.

در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان انجمن خوشنویسان در قالب 20 تابلو با موضوع مقام شامخ معلم در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

آثار تذهیب این نمایشگاه را " سمیه آزاد خمامی " خلق کرده است وهمینطور آثار خوشنویسی با خط شکسته متعلق به " معصومه آزموده " و" معصومه بخشی زاده "، خط نستعلیق متعلف به " محمد حسن زاده " و " بهروز قبادی " و آثار با خط نسخ متعلق به " محمد جلالی " است.