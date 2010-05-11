  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۳۸

اخبار سیاسی عراق /

اعلام نتایج بازشماری آرای بغداد تا سه روز دیگر/ 7 هزار صندوق شمارش شد

اعلام نتایج بازشماری آرای بغداد تا سه روز دیگر/ 7 هزار صندوق شمارش شد

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد: از 11 هزار صندوق اخذ رای در بغداد، تا کنون آرای 7 هزار صندوق به صورت دستی بازشماری شده و تغییری در نتایج مشاهد نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "سعد الراوی" از اعضای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق با اشاره به پایان بازشماری دستی 7 هزار صندوق در بغداد، خبر از باقی ماندن 4 هزار صندوق دیگر تا پایان بازشماری داده است.

الراوی با اشاره به اینکه تغییر قابل توجهی در نتایج انتخابات دیده نشده است، اظهار داشت: نتایج بازشماری شده تا کنون با نتایج اعلام شده در روز بیست و ششم مارس مطابقت دارد.

منابع آگاه با اشاره به اینکه تنها آرای چهار هزار صندوق بغداد تا تکمیل بازشماری باقی مانده است، اعلام نتایج نهایی انتخابات را تا سه روز دیگر (پایان هفته) پیش بینی می کنند.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اخیرا در پی اعتراض برخی از جریان ها و با دستور کمیسیون ویژه قضایی تصمیم به بازشماری آرا گرفت.

کد مطلب 1080799

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها