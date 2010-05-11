اعلام نتایج بازشماری آرای بغداد تا سه روز دیگر/ 7 هزار صندوق شمارش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "سعد الراوی" از اعضای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق با اشاره به پایان بازشماری دستی 7 هزار صندوق در بغداد، خبر از باقی ماندن 4 هزار صندوق دیگر تا پایان بازشماری داده است.

الراوی با اشاره به اینکه تغییر قابل توجهی در نتایج انتخابات دیده نشده است، اظهار داشت: نتایج بازشماری شده تا کنون با نتایج اعلام شده در روز بیست و ششم مارس مطابقت دارد.

منابع آگاه با اشاره به اینکه تنها آرای چهار هزار صندوق بغداد تا تکمیل بازشماری باقی مانده است، اعلام نتایج نهایی انتخابات را تا سه روز دیگر (پایان هفته) پیش بینی می کنند.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اخیرا در پی اعتراض برخی از جریان ها و با دستور کمیسیون ویژه قضایی تصمیم به بازشماری آرا گرفت.