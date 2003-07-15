چين خواهان مذاكرات چند جانبه با كره شمالي است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه سي ان ان خبرگزاري رسمي كره شمالي اعلام كرد" داي بين گو" قائم مقام وزارت امور خارجه چين كه اوايل ماه جاري از مسكو ديدار كرد در ديدارش با كين يونگ دوم نامه شخصي "هو جين تااو" رييس جمهور چين را به وي ابلاغ كرد. با اينكه اين روزنامه محتواي نامه و تبادل نظر اين دو مقام را فاش نساخت مقامات سياسي مي گويند اين سفر بسيار حائز اهميت بوده ودر راستاي تلاش هايي است كه به فشارهاي موجود بر پيونگ يانگ براي پيوستن به مذاكرات چند جانبه در باره بحران هسته اي كره شمالي پايان مي دهد .

ديدار "داي" يك هفته پس از ديدار رو مو هيون رييس جمهور كره جنوبي از چين انجام مي گيرد كه طي آن كره جنوبي از "هو" خواسته بود تمام تلاش خود را براي متقاعد كردن كره شمالي به پذيرش مذاكرات چند جانبه بكار گيرد .

يك مقام سياسي در سئول به خبرنگار رويترز گفت تنها چين مي تواند كره شمالي را به ادامه گفتگو متقاعد سازد .اين دو كشور همسايه سالها پيش پيمان دفاعي دو جانبه اي امضا كرده اند .