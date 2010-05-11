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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

تقیانی‌پور در گفتگو با مهر:

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس هنوز به وعده خود عمل نکرده است

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس هنوز به وعده خود عمل نکرده است

کارگردان نمایش "روی ریل جنگ" که سال گذشته در سالن کوچک مولوی به صحنه رفت با اشاره به قرارداد دو میلیون تومانی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس برای اجرای نمایش از محقق نشدن این تعهدات خبر داد.

خیرالله تقیانی‌پور کارگردان نمایش "روی ریل جنگ" در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "روی ریل جنگ" را سال گذشته به مناسبت آزادسازی خرمشهر به تعداد 20 اجرا در سالن کوچک مولوی به صحنه بردیم. طبق قراردادی که با انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس منعقد کردیم قرار شد این انجمن به دو میلیون تومان از اجرای این نمایش حمایت کند. متأسفانه به دلیل تغییر و تحولات جدید این حمایت با گذشت یک سال هنوز انجام نشده است.

این کارگردان جوان تئاتر تصریح کرد: دو بار با آقای حفیظ رفیعی مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس ملاقات داشتیم و ایشان در ابتدا قول مساعدت دادند اما سپس مدیر قبلی را مسئول این قرارداد دانستند. این در حالی است که یکسال از اجرای نمایش گذشته و من از طرف بازیگران تحت فشار هستم. متأسفانه بارها این موضوع را در انجمن مطرح کردیم ولی جواب درستی به ما داده نشده و من نمی‌دانم که به سراغ چه کسی باید بروم.

چندی پیش نیز برخی هنرمندان تئاتر گفتگوهایی را مبنی بر عملی نشدن تعهدات انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس انجام دادند. نمایش "روی ریل جنگ" در هفت اپیزود به داستان نویسنده‌ای می‌پردازد که داستان‌هایی از جنگ را در ذهنش می‌پروراند. خیرالله تقیانی‌پور، سارا عباس‌پور، روح‌الله کمالی، هومن خدادوست‌،‌ ساناز رسولی، علیرضا مهران و فرید کشکولی بازیگران این نمایش هستند.

کد مطلب 1080805

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