محمود حداد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صحبتهای سرمربی تیم خراسان رضوی مبنی کنارهگیری از رقابتهای لیگ برتر، اظهارداشت: مسابقات باشگاهی والیبال آنهم در سطح لیگ برتر "خانه خاله" نیست که هر تیمی هر زمان که خواست وارد آن شود یا از آن خارج شود.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با تاکید بر اینکه با هر تیمی که در هر مرحله از رقابتهای لیگ برتر از ادامه بازیها کنارهگیری کند به شدت برخورد خواهد شد، تصریح کرد: سقوط به مسابقات دسته اول اولین برخوردی است که با انصراف دهندگان خواهیم داشت. حتی اگر تیم انصراف دهنده به هنگام کنارهگیری در شرایطی نباشد که خطر سقوط را احساس کند.
وی یادآور شد: انصراف از رقابتها باید به صورت کتبی به سازمان لیگ اعلام شود تا در مورد آن تصمیم گرفته شود نه اینکه در این زمینه خودسرانه عمل شود. تاکنون هم هیچ تیمی حتی خراسان رضوی نامهای مبنی بر کنارهگیری از مسابقات لیگ برتر به سازمان لیگ فدراسیون والیبال ارسال نکرده است.
حداد گفت: همه تیمهای لیگ برتری موظف هستند به کار خود تا مشخص شدن وضعیت نهایی ادامه دهند. سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هر تیمی که بخواهد برنامه بازیها را در این مرحله که نزدیک به پایان رقابتهاست، به هم بریزد به شدت برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، جبار قوچاننژاد سرمربی تیم والیبال خراسان رضوی با اشاره به شکست صفر بر 3 تیمش مقابل ارتعاشات صنعتی اعلام کرده که تیمش قصد حضور در ادامه بازیها را ندارد. این تیم فردا چهارشنبه باید مقابل سنگ آهن بافق یزد به میدان برود.
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