محمود حداد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صحبت‏های سرمربی تیم خراسان رضوی مبنی کناره‎گیری از رقابت‎های لیگ برتر، اظهارداشت: مسابقات باشگاهی والیبال آنهم در سطح لیگ برتر "خانه خاله" نیست که هر تیمی هر زمان که خواست وارد آن شود یا از آن خارج شود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با تاکید بر اینکه با هر تیمی که در هر مرحله از رقابت‎های لیگ برتر از ادامه بازی‎ها کناره‎گیری کند به شدت برخورد خواهد شد، تصریح کرد: سقوط به مسابقات دسته اول اولین برخوردی است که با انصراف دهندگان خواهیم داشت. حتی اگر تیم انصراف دهنده به هنگام کناره‏گیری در شرایطی نباشد که خطر سقوط را احساس کند.

وی یادآور شد: انصراف از رقابت‎ها باید به صورت کتبی به سازمان لیگ اعلام شود تا در مورد آن تصمیم گرفته شود نه اینکه در این زمینه خودسرانه عمل شود. تاکنون هم هیچ تیمی حتی خراسان رضوی نامه‎ای مبنی بر کناره‏گیری از مسابقات لیگ برتر به سازمان لیگ فدراسیون والیبال ارسال نکرده است.

حداد گفت: همه تیم‏های لیگ برتری موظف هستند به کار خود تا مشخص شدن وضعیت نهایی ادامه دهند. سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هر تیمی که بخواهد برنامه بازی‏ها را در این مرحله که نزدیک به پایان رقابت‎هاست، به هم بریزد به شدت برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار قوچان‎نژاد سرمربی تیم والیبال خراسان رضوی با اشاره به شکست صفر بر 3 تیمش مقابل ارتعاشات صنعتی اعلام کرده که تیمش قصد حضور در ادامه بازی‏ها را ندارد. این تیم فردا چهارشنبه باید مقابل سنگ آهن بافق یزد به میدان برود.