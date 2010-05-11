هیچ کمیته ای نمی تواند اختیارات مجلس را محدود کند

علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سخنان اخیر معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کمیته ای برای تعیین میزان ایجاد تغییرات از سوی مجلس در لوایح دولت اظهار داشت: به احتمال فراوان این کمیته برای بازنگری و تدوین مجدد قوانین است.

وی با بیان اینکه هیچ کمیته ای نمی تواند درباره وظایف و اختیارات مجلس تشکیل و یا اظهار نظر کند، افزود: وظایف مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی به خوبی تشریح شده است.

محجوب تاکید کرد که طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اختیار مخالفت، رد و یا تغییر در لوایحی که از مبادی مختلف به دستش می رسد دارد.

وی گفت: برداشت من از تشکیل این کمیته این است که محدودیتی در کار مجلس ایجاد نخواهد شد بلکه این کمیته به دنبال تنظیم مجدد نسبت به قوانین تاسیسی است.

وی با بیان اینکه تشکیل چنین کمیته هایی در سطح دنیا مصطلح است، گفت: چنین کمیته هایی برای جلوگیری از تصویب قوانین موازی و هم عرض تشکیل می شود و اقداماتی که این کمیته انجام خواهد داد به احتمال فراوان در همین راستا خواهد بود.