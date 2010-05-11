محمدصادق کوشکی بمناسبت برگزاری همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: زمانی که جامعه به شناخت برسد و نیازمندی‌های خود را بشناسد، می‌تواند شیوه پاسخگویی خود را بر اساس توانمندی‌های بومی پیدا کند و بر اساس آن طراحی خاص به سمت مطلوب حرکت کند.

وی تأکید کرد: افق مطلوب یک جامعه نیز باید مناسب و منطبق بر هویت، نیازها و توانمندی‌های آن جامعه باشد و بدون داشتن تناسب، یک جامعه نه تنها رنگ و بوی پیشرفت را احساس نخواهد کرد بلکه حتی با وجود صرف انرژی و تلاش زیاد راه به جایی نخواهد برد.

کوشکی افزود: هر جامعه‌ای بر اساس هویت خود اقدام به تعریف نقشه راه و افق مطلوب خود می‌کند و طبیعی است افق مطلوب سایر جوامع نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جوامع دیگر باشد و با هویت، نیازها و امکانات آن جامعه تناسبی ندارد چرا که الگوی برآمده از غرب با فرهنگ مغرب‌زمین رشد کرده و پاسخگوی نیازها و منطبق با مقدورات مردم آن سامان طراحی شده است. از سوی دیگر با توجه به اصالت و هویت اسلامی جامعه ایرانی، الگوی پیشرفت و رشد در جامعه ایران نیز باید بر اساس هویت دینی و توانمندی‌های بومی ایرانی شکل بگیرد.

وی یادآور شد: طی 30 سال گذشته اگر امکان پرورش متفکران را داشتیم نظام آموزشی ما اعم از حوزه و دانشگاه نظام مطلوبی بود اما عملا چنین اتفاقی در کشورمان نیفتاد، در واقع متفکرین نیستند که نظام آموزشی ما را تغییر می‌دهند و موجب رشد یا تولید علم می‌شوند بلکه این سطح و بدنه نظام دانشجویی است که باید این حرکت را شروع کند و در مسیر تغییر و حرکت به متفکرین آینده تبدیل شود. خوشبختانه در سال‌های اخیر افرادی در دانشگاه‌ها با درک ضرورت‌های جامعه به تولید علم به صورت تخصصی و کاربردی روی آوردند و همین افراد در طراحی افق مطلوب جامعه نیز نقش مطلوبی دارند.

کوشکی در مورد بومی کردن علم در دانشگاه‌ها نیز گفت: انقلاب فرهنگی اقدامی مقطعی در مسیر پاکسازی اساتید وابسته به غرب و اضافه کردن برخی متون درسی اسلامی به مواد درسی دانشگاه بوده، اما به رغم انقلاب فرهنگی، تغییری در روش آموزشی نظام دانشگاه‌ها پدید نیامد و سامانه دانشگاهی کشور اسیر کتبی با محتوای بر آمده از تمدن غرب باقی ماند.

کوشکی افزود: یک اشکال عمده وارد به دانشگاه‌های ما این است که نظام دانشگاه‌های ما نظام مطلب محور هست و نظام تفکر محور نیست. دانشجویان هیچ گاه حل مسئله را یاد نمی‌گیرند بلکه صرفا آموختن و پس‌دادن محفوظات را دارند این اشکال باعث شده که ما هنوز در شناخت الگوی مطلوب اسلامی ـ ایرانی و ضرورت و لزوم آن به شدت مشکل داشته باشیم که این ضرورت و مشکلات در فضای دانشگاهی بیشتر نمود پیدا می‌کند .

وی تصریح کرد: وابستگی محتوایی به آنچه از غرب آمده باعث شده دانشگاه‌های ما عقب‌تر از جوامع باشند درحالیکه دانشگاه‌های معتبر غربی چنین نیستند چون ما در پی الگوبرداری ناقص از آنها بودیم دانشگاه‌هایمان نه کیفیت دانشگاه‌های غربی را دارند و نه توانسته‌اند با جامعه خودمان منطبق شوند در اصل دانشگاه‌های ما برای بومی‌سازی علم طراحی نشده‌اند .