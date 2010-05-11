معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ورامین منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، حسینعلی تاجیک اسماعیلی طی حکمی از سوی نعمت الله ترکی معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری تهران به این عنوان دست یافت.

مراسم معارفه تاجیک اسماعیلی صبح سه شنبه - امروز- درسالن شهید رجایی فرمانداری برگزار شد. در این مراسم، فرماندار و معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، بخشداران و جمعی از نیروهای ستادی حضور داشتند.

جبران عقب ماندگی های 18ماهه

معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین اظهار داشت: این معاونت حدود 18 ماه حتی بدون سرپرست توسط شخص فرماندار که خود مشغله های فراوانی دارد، اداره می شد که به طور حتم باعث عقب ماندگی هایی شده که باید جبران شود.

حسینعلی تاجیک اسماعیلی افزود: مهمترین وظایف این معاونت، نظارت و پیگیری مصوبات شورای اداری شهرستان و مسئولیت 26 کارگروه در سطح شهرستان است.

وی تأکید کرد: اثربخشی مصوبات شورای اداری و کارگروههای شهرستان، باید با نظارت های بی وقفه ملموس باشد.

این مسئول افزود: تجربیات گذشته و پتانسیل های شهرستان در حد بضاعت به کار گرفته می شود تا کارگروهها و شورای اداری شهرستان ورامین کارآمدتر از گذشته شود.

مشکل سرپرستی ها باید حل شود

تاجیک اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر چه مدیر کارآمد، حتی در مقام سرپرستی می تواند کارآیی خود را اثبات کند، ولی سرپرستی از لحاظ روانی روی مدیر تأثیر گذار است.

وی افزود: مشکل سرپرستی های شهرستان ورامین نیز باید با درایت و پیگیری های این معاونت و مجموعه مدیریتی شهرستان و استان حل شود.

معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ورامین تأکید کرد: اثر بخشی مدیران، با پشتوانه بهتر و کاملتر، می تواند چند برابر شود تا بتوانند خدمت ارزنده تری به مردم داشته باشند.

وی افزود: استفاده از نیروی های خبره و با تجربه فرمانداری، در روند فعالیت بهتر و مؤثرتر معاونت برنامه ریزی و اداری مالی، تأثیر به سزایی خواهد داشت.