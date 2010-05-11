لایحه تشکیل سازمان غذا و دارو در دستور کار هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدرمضان محسن‌پور افزود: با وجود برخی اخبار مبنی بر قانع نشدن اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص تشکیل سازمان غذا و دارو، نمایندگان مجلس اظهارنظر در این باره را موکول به زمانی کرده‌اند که لایحه پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس و کمیسیون مربوطه برسد.

وی با رد هرگونه اظهارنظر نمایندگان مجلس در خصوص قانع نشدن برای رای به تشکیل سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت اظهارداشت: لایحه تشکیل سازمان غذا و دارو در دستور کار دولت است و برای بررسی توسط اعضای کمیسیون بهداشت مجلس باید مراحلی را طی کند که هنوز این مراحل آغاز نشده است.

مشاور وزیر بهداشت افزود: بنا براین چگونه می‌توان انتظار داشت نمایندگان مجلس نسبت به مفاد لایحه‌ ای که هنوز به دستشان نرسیده نظر منفی داشته باشند.

محسن‌پور ادامه داد: این لایحه به تازگی در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته و اعضای هیئت دولت پس از مشخص کردن فرد پاسخگو در این زمینه به مجلس که قاعدتا وزیر بهداشت خواهد بود لایحه را پس از تصویب برای اعلام رأی به مجلس شورای اسلامی می فرستد.

وی افزود: این لایحه پس از اعلام وصول از طرف هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون تخصصی مربوطه که کمیسیون بهداشت و درمان است ارجاع شده و با کسب نظر کمیسیون در این خصوص در صحن علنی به رای تمامی نمایندگان گذاشته می شود.