تلخ و شیرین یک تعطیلی ناگهانی / والدین سر کار ؛ بچه ها در سفر!

به گزارش خبرنگار مهر، اغلب افراد از کودکان دبستانی گرفته تا مدیران ارشد از تعطیلی لذت می برند زیرا فرصتی تا در آن به کارهای عقب افتاده برسند، به دوست و آشنایان سری بزنند و اگر امکانی بود مسافرتی بروند.

تعطیلات تابستانی و عید و در سالهای اخیر تعطیلات زمستانی اوقاتی است که خانواده ها معمولا برای آن برنامه ریزی مدون دارند به عنوان نمونه از مدتها قبل بلیت پیش خرید می کنند، نفرات سفر و کسانی که در منزل می مانند را تعیین می کنند، هزینه های آن را پیش بینی می کنند، اگر قرار باشد با خودروی شخصی به سفر بروند آن را آماده می کنند و خلاصه هر کار دیگری که لازم است یک انسان عادی برای سفر انجام دهد.

معمولا هم دانستن زمان این تعطیلی ها کار چندان سختی نیست و می توان با مراجعه به یک تقویم جیبی کوچک آن را کشف کرد اما اگر تعطیلی ناگهانی پیش آید معمولا نمی توان کار مفیدی انجام داد.

روز گذشته با اعلام تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در پایتخت حرفهای مختلفی در این زمینه بین مردم رد و بدل شد. گروهی آن را فرصتی مطلوب دانستند و عده ای که البته شمارشان از گروه اول بیشتر است از در انتقاد وارد شدند.

دغدغه ام این است که چگونه چهار روز برای بچه هایم برنامه ریزی کنم و آنها را در خانه نگه دارم یک کارمند

بعد از این مطلب ، اعلام شد که این تعطیلی فقط شامل حال مدارس و دانشگاه هاست، اینجا بود که خیلی ها دادشان درآمد که این دیگر چه مدل تعطیلی است.

حسین برازنده کارمند یکی از ادارات دولتی در این خصوص به مهر گفت: اگر تعطیل بودم شاید کمی به برنامه های خانه و کارهای عقب افتاده می رسیدم ولی دغدغه ام این بود که چگونه چهار روز برای بچه هایم برنامه ریزی کنم و آنها را در خانه نگه دارم.

وی خاطرنشان کرد: چون تعطیلی در تقویم ثبت نشده امکان برنامه ریزی از قبل برای آن وجود ندارد از سوی دیگر نه اول ماه و نه آخر ماه است که حقوقی دستمان را بگیرد و بتوانیم یک مسافرت هر چند کوتاه داشته باشیم.

برازنده تاکید کرد: از سوی دیگر چون تعطیلی مربوط به ایام عزاداری حضرت زهرا (س) است تلویزیون جز برنامه های مذهبی برنامه دیگری جهت دانش آموزان ندارد، از سوی دیگر اعتقادات ما اجازه نمی دهد در چنین ایامی بچه ها را برای خوشگذرانی به بیرون ببریم.

یک نفر تکلیف نگهداری بچه های 10 و 6 ساله من را در تعطیلات مشخص کند و بگوید در حالیکه من و همسرم تعطیل نیستیم و فامیلی هم در تهران نداریم او را به چه کسی بسپاریم؟ یک کارمند خانم

سپیده رضاییان نیز به مهر گفت: یکی تکلیف نگهداری بچه های من در این دو روز را مشخص کند و بگوید من که در تهران فامیلی ندارم بچه هایم را در دو روزی که من و همسرم تعطیل نیستیم و آنها تعطیلند به چه کسی بسپارم؟

وی که مادر یک دختر 9 ساله و یک پسر 6 ساله است، خاطرنشان کرد: واقعا از مسئولان بعید است که چنین تصمیماتی بگیرند که نظم زندگی ما را بر هم بریزند.

یک شهروند دیگر نیز اظهار داشت: اداره ما پنجشنبه ها تعطیل است وقتی شنیدم تا دوشنبه تعطیلیم با مراجعه به آژانسهای مختلف توانسیتم بلیت تهیه کنیم تا شاید بتوانیم چند روزی خارج از شهر حال و هوایی عوض کنیم اما بعد که معلوم شد دولت تعطیلی ادارات را پس گرفته اوضاع خراب شد.

رامین یوسفی افزود: حالا نمی دانیم با پنج بلیت که روی دستمان مانده چه کنیم، رئیس اداره مان هم در پاسخ به درخواست مرخصی من گفت که بچه ها را بفرستیم سفر و خودمان به سر کار برویم!

بچه ها را بفرستید سفر، خودتان به سرکار بیایید! پیشنهاد رئیس یک اداره

وی یادآور شد: اکنون نمی دانم چه کسی باید خسارت مرا که البته بعد روانی آن برای فرزندانم بیشتر از بعد مالی آن است، بپردازد.

در خوشبینانه ترین حالت اگر امکان رفتن به سفر هم وجود داشته باشد زحمت مضاعف نیروهای انتظامی و راهداری را نیز باید پیش بینی کرد . چرا که در صورت انجام سفر گلوگاههای خروجی تهران مملو از خودروهایی خواهد شد که بدون برنامه و چکاپ خودرو قصد سفر کرده اند تا از این تعطیلی بدون برنامه نجات یابند

در این صورت هم نباید فراموش کرد که مردم به شهرهایی سفر می کنند که مثل تهران تعطیل نیست و این امر نظم آن شهرها را به هم ریخته و روند روزمره آنها را مختل می کند.

بر اساس مصوبه روز 18 اردیبهشت هیئت دولت، شنبه و یکشنبه هفته آینده مراکز دولتی و آموزشی را در تهران تعطیل اعلام کرده بود. در جلسه هیئت دولت که به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل شده بود تعطیلات شامل مراکز دولتی، مدارس و دانشگاه های تهران بود.

هر چند این امر چندان مطلوب نبود و عده زیادی از اینکه با تعطیلی بدون برنامه سرگردان خواهند شد و وقتشان به بطالت می گذرد اما حسن آن در این بود که همه اعضای خانواده تعطیل بودند.

پس از آن به یکباره استاندار تهران در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد که تعطیلات شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه فقط شامل مدارس و دانشگاه های شهر تهران است که این امر موضوع را پیچیده تر کرد چرا که والدین برای نگهداشتن فرزندانشان در خانه دچار مشکل شدند.

کشور ما با فعالیت مداوم و پیوسته هنوز نتوانسته به بسیار از برنامه های از پیش تعیین شده خود دست یابد تا چه رسد به این که در بین این فعالیتها وقفه ای نیز بیفتد.

علیرغم اینکه مصوبه قبل لغو شده و تعطیلی تنها شامل مدارس و دانشگاههاست به نظر می رسد عده زیادی از مرخصی یا غیبت استفاده کنند تا بتوانند وظایف خود در قبال فرزندانشان را انجام دهند، جوانترها هم ممکن است به سفر بروند در نتیجه به طور خودکار مصوبه اول اجرایی خواهد شد.