وزیر تعاون برای افتتاح چند پروژه وارد یزد شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عباسی در نخستین ساعات حضور خود در استان یزد در فرودگاه شهید صدوقی این استان مورد استقبال استاندار و مدیرکل تعاون استان یزد و جمعی از مسئولان این استان قرار گرفت.

وی در ابتدای سفر خود به یزد با حضور در مسجد حظیره بر سر تربت شهید محراب، آیت الله صدوقی حاضر شد و با قرائت فاتحه از مقام شامخ شهدا تجلیل کرد.

عباسی سپس در جمع کارکنان اداره تعاون استان یزد حاضر شد و به بیان سیاستها و رویکردهای وزارت تعاون در سالی که به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده است، پرداخت.

وی امروز همچنین از پروژه‌های تعاونی مسکن مهر در شهرهای مختلف استان یزد بازدید خواهد کرد.

عباسی همچنین چندین پروژه تعاونی در شهرستانهای مختلف استان را کلنگ ‌زنی و افتتاح خواهد کرد.

وزیر تعاون در سفر خود به استان یزد ابتدا به شهرستان مهریز سفر می‌ کند و در این شهرستان علاوه بر بازدید از روند احداث پروژه مسکن مهر، چندین طرح تولیدی تعاونی را به بهره‌برداری خواهد رساند.

در سفر وزیر تعاون به شهرستانهای مختلف استان یزد، استاندار، مدیرکل اداره تعاون استان یزد و جمعی از مسئولان ادارات تعاون همچنین چند تن از خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات محلی وی را همراهی خواهند کرد.