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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

بررسی ابعاد زندگی حضرت زهرا(س) در بوستان معرفت

بررسی ابعاد زندگی حضرت زهرا(س) در بوستان معرفت

برنامه بوستان معرفت با محور ابعاد زندگی حضرت زهرا(س) در ایام سوگواری این بانوی گرامی اسلام از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله بخشهای دیگر این برنامه پرداختن به موضوعات روز و متنوع عنوان شده است.

در این برنامه از کارشناسان بهره گرفته خواهد شد، بیان مسائل اجتماعی، اخلاقی و مباحث قابل توجه عموم مردم در مهمترین محور تولید و پخش بوستان معرفت است.

با توجه به اینکه بوستان معرفت در روزهای پنجشنبه و در آستانه روز امام عصر (عج) به شناخت منجی عالم بشریت و بیان مباحثی درباره مهدویت و منتظران واقعی آن حضرت اختصاص دارد این هفته به بحث سخنرانی در خصوص حضرت فاطمه زهرا(س) توسط آیت الله وحید خراسانی می پردازد.

بوستان معرفت در روزهای هفته به غیر از جمعه ها از ساعت 13:30 از رادیو قرآن پخش می‌شود.
 

کد مطلب 1080823

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