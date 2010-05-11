بررسی ابعاد زندگی حضرت زهرا(س) در بوستان معرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله بخشهای دیگر این برنامه پرداختن به موضوعات روز و متنوع عنوان شده است.

در این برنامه از کارشناسان بهره گرفته خواهد شد، بیان مسائل اجتماعی، اخلاقی و مباحث قابل توجه عموم مردم در مهمترین محور تولید و پخش بوستان معرفت است.

با توجه به اینکه بوستان معرفت در روزهای پنجشنبه و در آستانه روز امام عصر (عج) به شناخت منجی عالم بشریت و بیان مباحثی درباره مهدویت و منتظران واقعی آن حضرت اختصاص دارد این هفته به بحث سخنرانی در خصوص حضرت فاطمه زهرا(س) توسط آیت الله وحید خراسانی می پردازد.

بوستان معرفت در روزهای هفته به غیر از جمعه ها از ساعت 13:30 از رادیو قرآن پخش می‌شود.

