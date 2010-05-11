امینی درباره اجرای نمایش "کا" به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود نمایش "کا" را که در بخش اساتید سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اجرا کردیم در سالن اصلی مولوی به صحنه ببریم اما به دلیل طراحی صحنه مورد نظر کارگاه نمایش را برای اجرای نمایش مناسب‌تر دیدیم. از این رو نمایش "کا" را از روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌بریم.



وی درباره تغییرات احتمالی نمایش نسبت به اجرای جشنواره دانشگاهی افزود: بیشترین تغییرات ما در طراحی صحنه و میزانسن‌های نمایش است چون کارگاه نمایش فضای بسته‌تری نسبت به سالن اصلی مولوی دارد. جدا از این موضوع تغییر خاصی در نمایش ایجاد نمی‌شود.



نمایش "کا" نوشته سیاوش پاکراه روایتگر دوران مصر باستان است که در آن افراد در مقبره‌هال دفن می‌شدند تا زندگی تازه‌ای را آغاز کنند. در این نمایش شاهد تقابل سه برده با این تفکر هستیم. شبنم قلی‌خانی، وحید نفر و رضا صمدپور در نمایش "کا" بازی می‌کنند. بابک‌ کچه‌چیان طراح صحنه نمایش و مهدی کوشکی دستیار کارگردان عوامل دیگر نمایش هستند.





