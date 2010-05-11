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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

تازه های نمایشگاه کتاب/

عرضه 20 عنوان کتاب شعر آئینی/ علاقمندان به ادبیات آیینی آموزش می‌بینند

عرضه 20 عنوان کتاب شعر آئینی/ علاقمندان به ادبیات آیینی آموزش می‌بینند

مدیر دفتر هنر و ادبیات هلال با اشاره به ارائه 20 عنوان مجموعه شعر آیینی در نمایشگاه کتاب امسال از امکان جذب و آموزش علاقمندان به ادبیات آیینی خبر داد.

حجت الاسلام حسین فتحی مدیر دفتر هنر و ادبیات هلال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه 20 عنوان مجموعه شعر مناسبتی در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شده است، از فعالیتهای جنبی متنوع در غرفه این دفتر خبر داد.

فتحی گفت: لوح فشرده "هلال در یک نگاه" به صورت رایگان در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد که شامل معرفی فعالیتهای گسترده دفتر هلال است .

وی همچنین از حضور شاعران اهل بیت در غرفه این دفتر خبر داد و گفت: غلامرضا سازگار، میرزایی، انسانی و زهتاب از جمله شاعرانی هستند که اغلب بعدازظهرها در غرفه حضور داشته و پاسخگوی مسائل تخصصی و عمومی مراجعان هستند .

فتحی با اشاره به اینکه امکان جذب علاقمندان به فعالیت و آموزش در این حوزه فراهم است، افزود: علاقمندانی که از طبع و ذوق لازم برخوردار باشند، می توانند با حضور در غرفه اعلام آمادگی کنند تا امکان حضور آنها در انجمن ادبی و ارتباط با شاعران و اساتید ادبیات آئینی فراهم و استعدادها و تواناییهای آنها بدرستی رشد یابد .

کد مطلب 1080834

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