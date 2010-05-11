فیلم کن لوچ هم به بخش مسابقه رسید

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که شصت و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم کن چهارشنبه شب افتتاح می شود ، روز گذشته هیئت برگزار کننده جشنواره کن در پایان یک جلسه 11 ساعته اعلام کرد فیلم " جاده ایرلندی" جدید ترین ساخته کن لوچ به عنوان نوزدهمین فیلم حاضر در بخش مسابقه پذیرفته شده است.



کن لوچ از جمله فیلمسازانی است که همواره مورد توجه و ستایش جشنواره کن قرار گرفته و فیلم هایش معمولا در جشنواره حاضرند. لوچ سال گذشته با فیلم " در جست و جوی اریک" به ساحل جنوب فرانسه آمد.لوچ یک بار در سال 2006 برای ساخت فیلم "بادی که بر مرغزار می وزد" برنده جایزه نخل طلایی جشنواره کن شده بود.



فیلمنامه "جاده ایرلندی" را پل لاورتی فیلمنامه نویس و همکار همیشگی لوچ نوشته است.فیلم داستان دو انگلیسی را روایت می کند که به شکل خصوصی تامین امنیت شخصیت‌های عراقی را بر عهده می‌گیرند.وقتی یکی از این دو در عراق کشته می شود ، دوست دیگر به دنبال راز قتل او خود را به دردسر می اندازد.



فیلم در اردن و انگلستان فیلمبرداری شده و به همراه فیلم‌های " از خدایان و آدم ها" ساخته زاویه بووای فرانسوی و "سوخته از آفتاب 2" اثر نیکیتا میخالکوف روس ، سه محصول استودیو وایلد بانچ در بخش مسابقه جشنواره امسال هستند.



نخستین فیلمی که در بخش مسابقه جشنواره به نمایش در می آید ، "چانگ کینگ بلوز " ساخته وانگ زیائو شوای از چین است که صبح روز پنج شنبه روی پرده می رود.