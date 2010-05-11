اخبار کوتاه ورزشی از خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، تیم دو نفره کشتی فرنگی خراسان شمالی در مسابقات انتخابی تیم ملی نتیجه ای کسب نکرد.

تیم خراسان شمالی در وزن 58 کیلوگرم علی درتومی و در 85 کیلوگرم امین خیرآبادی به مربیگری مهدی نامور در این رقابتها شرکت داشتند.

امام جمعه بجنورد در دیدار با نایب رئیسان بانوان هیئتهای ورزشی خراسان شمالی بر گسترش فرهنگ اسلامی در ورزش استان تاکید کرد.



آیت الله حبیب الله مهماننواز مبنی بر گسترش ورزش همگانی در جامعه گفت: ورزش همگانی تنها زمانی در استان مورد قبول است که در آن توجه به فرهنگ اسلامی لحاظ شود.



وی بر توجه بیشتر مسئولان و حضور پررنگ تر بانوان در رشته های ورزشی که مربوط به بانوان است تاکید کرد و اظهار داشت: اگر مسئولان استانی برگزاری ورزش همگانی به صورت خانوادگی را تایید کنند، منعی برای برگزاری این برنامه ها در استان نیست.



مدیرکل تربیت بدنی خراسان شمالی نیز در این جلسه با اشاره به تاکید سازمان تربیت بدنی بر گسترش ورزش همگانی و توجه به سلامت جامعه گفت: به همین منظور این اداره کل تعاملی را با دانشگاه علوم پزشکی و دیگر نهادها برای گسترش فرهنگ سلامت در گرو ورزش و طرح مدرسه محل ورزش، مساجد محل ورزش برقرار کرده است.



وکیلی معاون امور ورزش اداره کل تربیت بدنی استان نیز ترویج فرهنگ ورزش در کنار آموزه های دینی را بعنوان یکی از رویکردهای اداره کل تربیت بدنی در سال جاری بیان کرد.



یک دوره مسابقه تنیس روی میز بین بانوان شهرستان مانه و سملقان در دو رده سنی جوانان بزرگسالان برگزار شد.



دراین رقابت یک روزه 15 ورزشکار به صورت تک حذفی به مصاف هم رفتند که در پایان در رده سنی جوانان مرضیه رعنایی، فائزه عسکرزاده و آسیه صحرایی عناوین اول تا سوم را کسب کردند.



در رده سنی بزرگسالان نیز سعیده حسنی، منصوره یوسفی و فرشته پوت افکند عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و نمایندگان خراسان شمالی مقام دوم اولین دوره مسابقات سپک تاکرا در استان خراسان رضوی را کسب کردند.



تیم پنج نفره خراسان شمالی با یک مربی و یک سرپرست در این رقابتها شرکت داشت که در پایان یک روزه مسابقات پس از تیم کرمان بر سکوی دوم ایستاد.



این رقابتها با شرکت هشت تیم از خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان به مدت یک روزه در چناران خراسان رضوی برگزار شد.