کلنگ مجتمع گلخانه ‌ای توسعه سبز در مهریز به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مدیرکل تعاون استان یزد صبح سه شنبه در مراسم افتتاح این پروژه با اشاره به مشخصات مجتمع گلخانه‌ ای توسعه سبز اظهار داشت: این گلخانه در شهرک صنعتی مهریز در زمینی به مساحت 35 هکتار با 60 سالن مجزا به بهره‌ برداری خواهد رسید.

امرالله فلاح‌‍ زاده افزود: برای احداث این پروژه هشت هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و تاکنون نیز 100 هزار میلیون ریال برای اجرای آن تسهیلات پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای احداث فاز نخست این پروژه به اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان نیاز است.

فلاح ‌‍زاده با اشاره به اینکه این طرح طی مدت دو سال به بهره‌ برداری می‌ رسد، بیان داشت: با افتتاح این مجتمع گلخانه‌ ای برای 90 نفر از فارغ‌ التحصیلان کشاورزی اشتغالزایی مستقیم و برای 165 نفر دیگر نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.

وی همچنین اظهار داشت: نوع سازه این مجتمع گلخانه ‌ای سازه دوبله و ملو اسپانیایی است و از ویژگی‌ های منحصر به‌فرد آن می‌ توان به عدم نیاز این گلخانه به هرگونه سم و آفت‌کش اشاره کرد.

فلاح ‌زاده یادآور شد: برای از بین بردن آفات گیاهان این گلخانه از حشرات آفت‌ خوار استفاده خواهد شد.

وی همچنین بیان داشت: در طول اجرای این طرح یک کارشناس خارجی در مهریز مستقر می ‌شود و کارشناسان ایرانی طی مدت تعیین شده، آموزش ‌های مورد نیاز را از وی فرا خواهند گرفت.

وزیر تعاون نیز در مراسم کلنگ ‌زنی این پروژه اظهار داشت: در این منطقه گرم و خشک با عزم و همت، کاری انجام شده که برای بیش از 60 نفر اشتغال ایجاد شده است و این اقدام قابل تحسین است.

محمد عباسی بیان داشت: تلاش کنید تا این اقدامات ارزشمند به دیگر جوانان نیز عرضه شود و آنها نیز با الگوگیری بدانند خواستن، توانستن است و در هر شرایطی می‌ توان فعالیت کرد.

وزیر تعاون امروز در سفر به شهرستان مهریز همچنین از مجتمع 130 واحدی شهید رجایی که در قالب پروژه مسکن مهر احداث می‌ شود نیز بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند احداث این پروژه قرار گرفت.