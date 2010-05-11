به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کاتولیک، براساس اعلام واتیکان هنوز ترجمه انگلیسی این کتاب آماده نشده است و چاپ نسخه انگلیسی چند ماه بعد صورت می گیرد.

نسخه دوم این کتاب به مصائب و قیام مسیح می پردازد و درست از نقطه ای آغاز می شود که کتاب اول خاتمه یافته بود ، یعنی دعوت عمومی حضرت عیسی از مردم.

براساس بیانیه مطبوعاتی واتیکان: متن قطعی جلد دوم کتاب "مسیح ناصره" نوشته پاپ بندیکت شانزدهم اخیرا برای ناشر آثار وی ارسال شده است.

کتاب پاپ که زبان اصلی آن آلمانی است برای انتشار به دو ناشر آثار وی ارسال شده است. انتشارات واتیکان مسئول واگذاری امتیاز چاپ کتاب به ناشر ایتالیایی و دیگر ناشران برای ترجمه کتاب به زبانهای دیگر است.

نخستین جلد کتاب مسیح ناصره به زبانهای آلمانی، ایتالیایی، یونانی و لهستانی آوریل 2007 منتشر شد و ترجمه آن به 16 زبان دیگر طی چند ماه بعد در کتاب فروشی ها قرار گرفت.

