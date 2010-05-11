50هزار اصله نهال در حاشیه معابر کلانشهر کرج کاشته شد

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این تعداد نهال به تازگی با همکاری شهروندان کرجی کاشته شده است.

وی ادامه داد: حفظ و نگهداری این نهال ها و فضاهای سبز کلانشهر نیازمند همیاری و مشارکت شهروندان است و این سازمان در نظر دارد به زودی با همیاری شهروندان علاقمند در سطح مناطق دهگانه شهرداری کرج، تعداد 30 هزار اصله نهال در فضاهای خالی حاشیه معابر شهری غرس کند.

زارع خاطر نشان کرد: سازمان پارکها و فضای سبز کرج آمادگی دارد در صورت در خواست علاقمندان نسبت به غرس نهال در مجاور املاک خود با آنان همکاری کند.

وی در بخش دیگر از سخنانش افزود: برای ایجاد تنوع در گل کاریهای سطوح فضای سبز شهری، سازمان پارکها همچون سال گذشته اقدام به کاشت درختچه های گلدار خواهد کرد.

زارع از درختچه های تزیینی نظیر توری، ارغوان، طاووسی، یاس زرد، به ژاپنی، ابریشم مصری، پر، ابریشم ایرانی، پیروکانت و کونتاستر به عنوان گونه های تزیینی برای کاشت در معابر کرج نام برد.