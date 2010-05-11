دولت موظف به تعیین استانداردهای محصولات کشاورزی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی و در ماده 37 دولت را مکلف کردند به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفی محصولات کشاورزی، ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازار رسانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، با استفاده از امکانات بخش های غیر دولتی اقدامات لازم را به عمل آورد.

همچنین مقرر شد آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر 6 ماه پس از تصویب قانون به پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران برسد.

نمایندگان با تصویب ماده دیگری دولت را مکلف کردند به گونه ای برنامه ریزی نمایند که تا سال 1404 با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تامین آب بودجه های سنواتی، حداقل 15 درصد متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالانه کشور به حجم آب استحصالی کشور افزوده گردد صد در صد بیلان منفی آبهای زیرزمینی دشتهای کشور ( با اولویت های دشتهایی ممنوع آبی) جبران گردد.